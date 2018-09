Boa Esporte e Criciúma travam a batalha para manter boa fase na Série B

Neste sábado (29), finalizando a 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o vice-lanterna Boa Esporte, como mandante, enfrenta o Criciúma​, 13º colocado. O jogo vai acontecer no Estádio do Melão, em Varginha (MG). O dono da casa busca aumentar as sequência de três jogos sem sofrer derrotas, já o visitante vem de três triunfos e empates.

No primeiro turno, no Heriberto Hülse, as equipes ficaram no empate em 1 a 1. Esse confronto tem nove jogos, com quatro vitórias pro Criciúma, três empates e duas vitórias pro Boa.

A arbitragem será comandada de Gilberto Rodrigues de Castro Junior, de Pernambuco. Terá como assistente Marcelino Castro de Nazare e Francisco Bezerra Junior, os dois também de Pernambuco.

Problemas para o técnico Ney da Matta​

Para a partida, o Boa Esporte tem dois desfalques: Alyson e Rodrigão. O defensor foi suspenso por levar o terceiro cartão amarelo contra o São Bento no ultimo jogo. Ele pode ser substituído por Luan ou Caíque.

Já o Alyson, vem de uma lesão na coxa direita, já esta em processo de volta aos campos e o treinador terá de esperar mais um pouco. O volante Aldo também será desfalque por mais algumas rodadas.

Ney da Matta deve mandar a campo o Boa com Fabrício; Hélder Maurílio, Caíque (Luan), Rafael Jensen, Jadson; Philippe Guimarães, Djavan, Daniel Cruz, Bruno Tubarão, Kaio; Douglas Baggio.

Tigre deve entrar em campo sem grandes mudanças

O Criciúma não confirmou a escalação, mas os comandados de Mazola Júnior devem seguir com a mesma formatação do treino de quarta-feira (26). Assim, Vitor Feijão e Zé Carlos permanecem no ataque.

Recuperado de uma lesão, a novidade será Ronaldo que não atua desde a vitória contra o Fortaleza há três rodadas. O jogador falou sobre ganhar continuidade ate o fim do torneio. “O pensamento é ajudar o Criciúma. Apesar de ter passado esse tempo longo sem jogar, agora estou tendo a oportunidade. Quero terminar o ano jogando”, disse.

Apesar do posicionamento do Criciúma na tabela, esse duelo é uma briga direta contra a zona da degola. O time que está na primeira posição da zona de rebaixamento tem 31 pontos, cinco a mais que o time comandado do Tigre..

O Criciúma provavelmente deve vir com Luiz; Sueliton, Sandro, Nino e Marlon; Liel, Ronaldo, Marlon Freitas e Élvis; Vitor Feijão e Zé Carlos