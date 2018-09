Em jogo de quatro gols, Figueirense empata com Atlético-GO no Orlando Scarpelli

A 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terminou em empate, para Figueirense e Atlético-GO, que se enfrentaram nesse sábado (29), no Orlando Scarpelli. Os gols da partida foram marcados por Elton e Diego Renan, para os mandantes. Thiago Santos e Júlio Cesar fizeram para os visitantes

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

Não deu nem pra respirar. Logo de cara, com dois minutos, Elton abriu o placar para o time da casa. A zaga o Dragão afastou mal um lance levantado para a área e a bola sobrou para o camisa nove pegar de esquerda e balançar a rede.

O Atlético foi em busca de uma reação e, aos 13, Thiago Santos deixou tudo igual no confronto. Mascarenhas cruzou, a defesa adversária não conseguiu tirar, o atacante rubro negro não perdoou e deixou o dele.

Diego Renan quase colocou o Alvinegro em vantagem novamente. O lateral fez uma boa cobrança de falta, por pouco não encobrindo o goleiro. Nos instantes finais da primeira etapa, João Paulo arriscou de longe, levando perigo, obrigando Jefferson a espalmar e mandar para escanteio.

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

Antes do primeiro minuto do segundo tempo, Júlio César virou o jogo para os visitantes. Renato Kayzer fez ótima jogada individual e lançou para o atacante, que estava livre na pequena área, vencer Denis e marcar o segundo para a equipe goiana.

O jogo perdeu intensidade, os times demoraram a atacar. Somente aos 30, na primeira grande oportunidade, Diego Renan empatou a partida. Em um lance típico de atacante, o lateral esquerdo recebeu cruzamento de Maikon Leite e cabeceou firme pra guardar o quarto gol do confronto.

No fim, Elton quase fez mais um, mas acabou jogando pra fora da meta. Na resposta, Renato Kayze cobrou falta, a bola desviou na barreira e foi no contrapé de Denis mas, por pouco, não entrou.

O resultado impede o Dragão de entrar no Z4 da competição, ficando na sexta posição, com 44 pontos. Já o Furacão do Estreio tem 40 e permanece na nona colocação. Na próxima terça-feira (02), o Figueirense volta a campo para visitar o Sampaio Corrêa, no Castelão. Quatro dias depois, o Atlético-GO recebe o Vila Nova, no Antonio Accioly.