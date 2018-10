Fluminense recebe os reservas do Grêmio em busca de ascensão no Brasileirão

Fluminense e Grêmio se enfrentam neste sábado (29), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h, no Estádio Nilton Santos. O Fluminense tenta se aproximar do G-6, enquanto o Grêmio busca encostar no líder, São Paulo. Com 31 pontos, o Fluminense ocupa a 9a colocação. A equipe gaúcha está na 5a posição, com 47 pontos.

Nos confrontos pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio leva vantagem em cima do Fluminense. Ao todo, foram 25 vitórias do Grêmio, 19 do Fluminense e 16 empates. A partida entre as equipes no primeiro turno do campeonato deste ano terminou empatada em 0 a 0.

O trio de arbitragem que comandará a partida entre as equipes vem de São Paulo. Raphael Claus (FIFA) será o árbitro. Seus assistentes serão Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA) e Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA).

Fluminense busca a segunda vitória no campeonato

Embalado por duas vitórias fora de casa, contra o Deportivo Cuenca, pela Sul-Americana, e contra a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense volta ao Rio em busca de mais um resultado positivo.

O técnico Marcelo Oliveira deve manter a dupla de ataque com Luciano e Everaldo, que marcaram seus primeiros gols com a camisa do Fluminense nas últimas partidas. Quanto à zaga, o treinador não revelou se irá a campo com dois ou três zagueiros.

O Fluminense fará as próximas quatro partidas do Campeonato no Rio de Janeiro, além da partida de volta das oitavas da Sul-Americana. O meia Sornoza falou sobre essa sequência de jogos em casa: "Temos partidas em casa que serão fundamentais para sonhar com a Libertadores. Temos que aproveitá-la ao máximo. Temos que ser inteligentes, estar à altura nas partidas para alcançar este objetivo" afirmou o equatoriano.

A provável escalação é: Júlio César; Gum, Digão, Ibañez (Junior Dutra); Léo, Richard, Dodi, Sornoza, Ayrton Lucas; Everaldo, Luciano.

Grêmio deverá utilizar time reserva na partida

Visando o jogo de volta pelas quartas de final da Libertadores, na próxima terça-feira (02), contra o Atlético Tucumán, o Grêmio deve entrar em campo neste sábado com o time reserva.

Apenas quatro jogadores considerados titulares viajaram ao Rio de Janeiro: Leonardo, Maicon, Alisson e Everton. O Grêmio disputou seis jogos com a equipe reserva. Foram três vitórias, um empate e duas derrotas.

Se vencer, a equipe gaúcha pode ficar a apenas um ponto do líder, São Paulo. O goleiro Paulo Victor falou sobre a partida: "A gente não espera um jogo fácil aqui, sim um jogo muito difícil contra o Fluminense, que vem subindo e tendo uma sequência muito boa" disse o jogador.

A provável escalação é: Paulo Victor; Leonardo, Paulo Miranda, Bressan (Juninho Capixaba), Marcelo Oliveira; Maicon, Thaciano (Jean Pyerre), Alisson, Douglas, Everton; Thonny Anderson