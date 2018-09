Mesmo com vice-liderança, Ney Franco pede calma ao Goiás para enfrentar novas disputas

O Goiás venceu o Paysandu nesta sexta-feira (28) pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Fora de casa, no estádio Curuzu, o time de Goiânia garantiu os três pontos e se manteve na vice-liderança do campeonato, com 49 pontos. O técnico Ney Franco avaliou como positivo o saldo do time na disputa e aproveitou para justificar alguns pontos com relação aos gols tomados.

"Não foram de erros de posicionamento. Foram erros individuais. O primeiro na saída errada do Victor, o segundo com o Ernandes. Tenho conversado isso com o elenco e temos de estudar os gols que tomamos. Nossa equipe é muito ofensiva, é a forma como propomos o jogo. Mas acho que podemos melhorar a parte defensiva" afirmou o técnico.

O treinador deixou claro a preocupação com os próximos jogos, já que a prioridade é garantir o acesso para a série A e quem sabe, se aproximar mais ainda do líder Fortaleza.

"Tem muito jogo pela frente, muito a ser disputado. São nove jogos ainda, nove jogos difíceis. A equipe conseguiu essa reabilitação jogando bem. Mas trabalhamos com 64 pontos para subir. Enquanto não chegar nisso, não podemos nos acomodar" explicou.

Ney também elogiou a parte ofensiva da equipe durante a partida e pontuou situações positivas.

“Eles fizeram o que deveria ser feito e proposto. Agradaram muito. O Edcarlos deu sustentação e jogou no mesmo nível que o David Duarte vem jogando. Léo Sena também jogou no mesmo nível. O Rafinha fez uma baita partida no ataque. O Maranhão ajudou muito na parte ofensiva e saiu desgastado porque ele teve de marcar o lateral. Todos eles conseguiram manter o nível. Por isso saímos com a vitória" ressaltou o comandante.

O próximo desafio do Goiás será contra o Londrina, em casa no estádio Olímpico, na terça-feira (02), às 20h30, pela 30ª rodada da Série B.