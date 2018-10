Ricardo Oliveira exalta desempenho do Atlético-MG em goleada sobre o Sport

Em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG goleou o Sport por 5 a 2. Jogando em casa, o galo saiu atrás do placar aos seis minutos de jogo, com gol contra do zagueiro Leonardo Silva. Mas aos oito minutos do primeiro tempo, Elias empatou para o galo. No final do primeiro tempo, a partida estava 4 a 1 para os mineiros.

+Confira as ofertas de nosso parceiro FutFanatics

O segundo tempo estava menos intenso, mas manteve o alto nível. O Sport chegou a diminuir, com Michel Bastos, aos 12 do segundo tempo. Aos 25, Ricardo Oliveira deixou o dele e fechou a tampa do caixão na Arena Independência.

Em entrevista, o autor do último gol do galo, Ricardo Oliveira disse que a equipe não poderia falhar hoje, e também elogiou o rendimento do time.

"Nós sabíamos que não podíamos falhar hoje de jeito nenhum, tendo em vista que falhamos em jogos anteriores, onde também não poderíamos ter falhado. Conseguimos fazer um grande jogo mesmo depois de começar perdendo, o time manteve a mesma postura, corrigimos e fizemos um grande jogo. Construímos um excelente resultado" - disse Ricardo Oliveira.

Com alegria, o atacante afirmou que é bom ver a torcida e seus companheiros felizes pelo resultado.

"É bom ver o sorriso no rosto de cada um dos nossos jogadores, também proporcionando uma alegria para o nosso torcedor, a gente

fica feliz, sem contar da importância do nosso objetivo para dentro dessa competição" - finalizou o atleta.

O próximo compromisso do Atlético-MG no Campeonato Brasileiro será diante a Chapecoense, na Arena Condá, no sábado (6), às 16h. Já o Sport enfrentará o Internacional na sexta-feira (5), em casa, às 19h.