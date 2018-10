Tiago Nunes critica arbitragem e compara erros com situação no país: "Reflexo da sociedade"

Com pênalti polêmico no último lance de jogo, o Atlético-PR perdeu, fora de casa, para o Santos, na tarde desse domingo (30), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado derrubou o Furacão para a 11ª posição, com 33 pontos.

O técnico Tiago Nunes, em entrevista coletiva, lamentou a decisão da arbitragem, que considerou equivocada e muito prejudicial para a sua equipe.

"Foi um erro marcante no jogo. Mas também um somatório de erros que foram acontecendo durante a partida. É lamentar. Para mim, é um reflexo da sociedade, do que vivemos na sociedade. Essa impunidade", afirmou.

O treinador também comentou sobre a postura do Furacão durante o confronto. Nunes considerou que mesmo com um elenco desfalcado, o time teve uma excelente apresentação.

"Conseguimos ser consistentes na maior parte do tempo. Adotados uma estratégia mais conservadora, jogando na transição. O Pablo não tinha condições e o Jonathan estava com dor no tendão. Fomos muito bem", finalizou.

Agora o Rubro Negro volta a suas atenções para as oitavas de final da Copa Sul Americana, onde vai enfrentar o Caracas, da Venezuela. A partida será disputada na próxima quarta-feira (03), às 19:30, na Arena da Baixada.