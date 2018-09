Bahia perde chances e empata com Flamengo em casa

O Bahia tentou, correu, criou, mas não conseguiu aproveitar as fragilidades do Flamengo para vencer a partida, na noite deste sábado. O Tricolor baiano falhou nas chances que criou, e viu o resultado, que parecia possível jogando em casa, escapar. O Rubro-negro carioca não foi bem. Deu espaços na defesa e criou pouco no ataque.

O jogo

O Tricolor baiano começou pressionando a saída de bola dos cariocas, marcando com pressão alta. Mas o Flamengo já construiu a primeira chance aos 2 minutos. Vitinho serviu Paquetá, que girou e bateu fraco. Anderson defendeu. Aos 12, o Bahia teve a chance de pular na frente do placar. Após cobrança de falta de Bruno, Douglas Grolli e Gilberto aparecem livres na grande área do Flamengo, mas não conseguem desviar para o gol.

O Bahia seguiu enérgico no jogo. Mesmo sem criar chances claras, pressionava o Flamengo com velocidade. O Mengão conseguia manter a posse de bola, mas se complicava na transição entre a defesa e o ataque. Aos 21, Gilberto sambou para cima da marcação e chutou de esquerda, de fora da área, mas o chute saiu fraco. Dois minutos depois, Léo também tenta fora da área. A bola passou perto do gol de César. O Flamengo respondeu com Vitinho. O atacante cortou para o meio e bateu colocado. Anderson segurou. Aos 28, Paquetá recebeu de Trauco na área e serviu Lincoln. O atacante bateu mal, para fora.

No último terço do primeiro tempo, o ritmo do jogo, naturalmente, diminuiu. Os baianos passaram a dar mais espaço para o Rubro-negro carioca, que buscou um toque de bola mais cadenciado para infiltrar a defesa Tricolor. Mas quem chegou foi o Bahia. Bruno cobrou falta e Gilberto cabeceou livre. A bola, porém, passou sem muito perigo. Logo depois, Elton tocou para Ramires, que cortou para o meio e chutou de fora da área. O chute passou por cima do gol de César, com perigo.

Após cobrança de falta, Cuellar tentou afastar a bola, mas bateu na mão de Léo Duarte. A bola seguiu para escanteio do Bahia, mas os jogadores protestaram, pedindo pênalti. O árbitro Igor Benevenuto não concedeu. Aos 43, Zé Rafael tabelou com Léo e chutou com perigo, de fora da área. Chute passou perto do gol de César. Dois minutos depois, Zé Rafael fez grande jogada, fazendo fila na defesa do Flamengo. Na cara do gol, o jogador caiu. A torcida pressionou mais uma vez o árbitro, mas nada foi marcado.

O Bahia mostrou muita vontade nos primeiros 45 minutos. O comprometimento na marcação com pressão alta abriu espaço para criação de chances para o Tricolor. O Flamengo teve muita dificuldade nas transições para o ataque, criando a maior parte de suas chances em lançamentos longos ou contra-ataques. Os baianos tiveram chances melhores para abrir o placar, mas pecaram nas finalizações. A arbitragem também foi protagonista na primeira etapa, recebendo vários protestos ao longo do primeiro tempo, tanto pelos jogadores, dos dois times, quanto da torcida do Bahia.

Segundo tempo

O Tricolor baiano deu mais espaço no segundo tempo. Aos 5 minutos, viu Pará cruzar e Anderson falhar ao segurar a bola, dando de presente para Vitinho. O atacante do Flamengo não conseguiu finalizar, e acabou perdendo uma grande chance para o Mengão. Aos 9, o Bahia tentou com Gilberto, de fora da área. César fez boa defesa.

O ritmo do jogo diminuiu bastante nos minutos seguintes. A posse de bola do Flamengo aumentou, com o espaço que o Bahia deu. Mesmo assim, o Rubro-negro carioca não conseguiu criar grandes chances. A postura do Tricolor baiano passou a ser de um time que já estava cansado, mesmo aos 18 minutos do segundo tempo.

O jogo seguiu com poucas chances para os dois times. O Bahia só conseguiu chegar bem aos 33 minutos. Élber arriscou de longe, em um bom chute que deu dificuldades para o goleiro César espalmar. Aos 35, Zé Rafael recebeu na ponta esquerda e bateu. A bola passou perto das traves do Flamengo. Nos minutos seguinte, o Mengão tentou se lançar ao ataque, mas não conseguiu produzir muito. Arão teve chance, mas cabeceou mal, já nos acréscimos da partida.

O resultado não foi o ideal para nenhuma das duas equipes. O Bahia continuou muito próximo à zona de rebaixamento, na 14ª colocação, com 30 pontos. Apenas dois de vantagem sobre a 17ª, Chapecoense. Já o Flamengo, chegou a 49 pontos, na 5ª posição, a dois pontos do líder, São Paulo. Na próxima rodada, o Tricolor baiano enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre. Já o Mengão, visita o Corinthians.