Zé Ricardo destaca competitividade do Botafogo após empate com São Paulo 

Botafogo e São Paulo ficaram no 2 a 2, neste domingo (30), em partida emocionante pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O alvinegro marcou com Jean e Kieza, chegou a 33 pontos e permaneceu na 12ª posição da tabela.

Após empate, o treinador Zé Ricardo concedeu entrevista coletiva na área de imprensa do Estádio Nilton Santos e comentou sobre o resultado.

"É um empate que nos deixa realmente chateados porque poderíamos ter saído com a vitória. Enfrentamos o então líder da competição, com grandes jogadores. Deixamos a mensagem da competitividade. Mostramos que podemos encarar de igual para igual qualquer equipe, principalmente jogando na nossa casa.”

O autor do primeiro gol do jogo, Jean, caiu sentindo a coxa esquerda, que machucou após disputar a bola com Nenê e pisar errado no gramado. Ele teve que ser substituído ainda no primeiro tempo.

"Ele está sentindo muitas dores, mas vamos avaliar com calma para ver como será o aproveitamento dele na sequência. A saída do Jean fez a gente perder volume defensivo. Talvez seja o único com esse volume de marcação no nosso elenco. Gustavo, Matheus e Lindoso são mais criadores do que pegadores. Logicamente, o São Paulo, perdendo, mexeu no time para ganhar volume"

Vindo de uma seqüência de 9 partidas sem marcar, Kieza parece estar se recuperando. Após marcar um dos gols do 4 a 3 em cima do Vitória na rodada anterior, nesta rodada foi autor do segundo gol da partida.

"A gente sabe que um jogador com a experiência e rodagem dele é uma questão de oportunidade e fase mesmo. A gente acredita no atleta e tem que passar confiança. Brenner e Aguirre também precisam, mas o momento do Kieza é positivo. O falar, o posicionamento e toda preocupação dele ajudam. Feliz por reencontrar seu melhor momento."

Após ser acusado de falhar no gol de empate do São Paulo, Saulo fez duas defesas inacreditáveis aos 48 minutos do segundo tempo, impedindo a virada do São Paulo.

“A gente viu hoje um atleta corajoso, o São Paulo usou muito a bola aérea. Ele foi arrojado. No lance do São Paulo, foi uma falha coletiva. Rabello já tinha chegado na cobertura e muita gente já tinha passado"

O Botafogo informou que entrará, mais uma vez, com representação na CBF pela não marcação de impedimento no gol de Diego Souza, o primeiro do São Paulo. O clube também reclama do pênalti de Carneiro em Igor Rabello e responsabiliza a arbitragem diretamente pela perda de dois pontos.

"Não gostei da arbitragem. No primeiro gol, na minha visão, pode ser passível de discussões, mas acho que Diego estava impedido. Logicamente o nosso atleta não vai dar passe para trás ali, a bola bateu nele. E o Anderson Martins poderia ter sido expulso. Passível de expulsão também um lance no Igor Rabello."

Na próxima quarta-feira (3), o Botafogo disputará com o Bahia o jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida será às 21h45 (de Brasília), também no Estádio Nilton Santos. O goleiro Gatito ainda é dúvida e o Pimpão deve entrar no lugar do Erik.

"A tendência natural é essa mesmo. Acho que são atletas que têm alguma semelhança. Pimpão e Erik gostam de jogar pelo mesmo lado. Temos que ajustar algumas coisas. Erramos algumas decisões que vínhamos conversando, principalmente no terço final do campo. Não podemos tomar decisões equivocadas porque o Bahia tem muitas armas. Isso pode ser fatal pra gente", finalizou.