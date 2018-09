Em jogo marcado por polêmicas de arbitragem, Corinthians empata com o América-MG

Em jogo válido pelo Brasileirão, o Corinthians enfrentou neste sábado (29), o América-MG e o placar não se movimentou no Estádio Independência, acabando sem gols. O Timão entrou em campo sem Danilo Avelar, Jadson, Douglas e Fagner.

Apesar dos desfalques, o time alvinegro fez um bom primeiro tempo, diferente do que vinha acontecendo. A equipe criou diversas chances de gol, principalmente pelo lado esquerdo com o trio Carlos Augusto, Clayson e Mateus Vital. Pedrinho também fez um bom primeiro tempo com boa movimentação. O chileno Araos foi um dos poucos com desempenho abaixo do que se esperava na partida de hoje, pois ele estava nervoso e sem confiança.

O segundo tempo foi abaixo do primeiro principalmente por conta do cansaço das duas equipes. O Corinthians continuava criando boas chances, mas a falta de precisão nas finalizações foi fator determinante. Tiveram dois lances de reclamação de pênalti, um para cada time; o lance do Coelho foi uma bola que Matheusinho finalizou e bateu em Henrique, depois parou no braço de Ralf.

Já o lance reclamado pelo time visitante ocorreu aos 43' do segundo tempo, quando Roger passou para Gabriel e o volante sofreu carga por trás, caindo dentro da área, no que seria uma ótima chance de gol.

O time paulista foi muito bem na partida, criou diversas chances e correu pouco risco, mas dois problemas antigos continuam a incomodar: a falta de precisão nas finalizações, e pouco aproveitamento de cruzamentos. Foram 16 finalizações, sendo apenas 7 no alvo, e 21 tentativas de cruzamento com apenas 4 certas.

Já o time da casa teve uma partida discreta ofensivamente e com muito espaço dado ao setor ofensivo alvinegro. Muito disso se deve a tentativa de Adílson Batista de colocar o atacante/centroavante Luan na lateral esquerda. A equipe mineira mostrou pouca eficiência nas suas finalizações, sendo 10 tentadas e apenas duas no gol. Além disso, mesmo sendo mandante, o time teve somente 39% de posse de bola na partida.

Com o ponto conquistado o Corinthians soma 35 pontos em 27 jogos, ocupando a oitava colocação. Já o América, ocupa a décima segunda posição, com 32.

O Timão volta a campo na sexta-feira (5), às 21h, contra o Flamengo na Arena Corinthians. O Coelho, por sua vez, retorna a campo sábado (6) contra o Atlético Paranaense, às 16h, na Arena da Baixada.