Internacional vira sobre Vitória com pênalti inexistente e assume vice-liderança do Brasileirão

Em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional saiu atrás no placar mas alcançou a virada sobre o Vitória no estádio Beira-Rio. Emerson Santos marcou contra e Leandro Damião é D'Alessandro colocaram o Colorado na frente.

A equipe visitante iniciou a partida levando a melhor. Logo no primeiro minuto o Vitória colocou a bola na área, Marcelo Lomba saiu, sem perceber saída do goleiro, Emerson Santos se atrapalhou e acabou colocando a bola no próprio gol.

Após sofrer o gol, o Internacional passou a trocar passes, mas sem muita ofensividade. Aos 14 minutos a equipe colorada teve sua primeira chance clara. D'Alessandro em cobrança de falta mandou a bola na trave.

Chegados os minutos finais da primeira etapa, o time da casa tinha maior posse de bola e pressionava em busca do empate. Aos 45, Nico López invadiu a área pela direita, se livrou da marcação, mas acabou mandando para fora. Já o Vitória tentava sair no contra-ataque, mas esbarrava na marcação colorada.

Na segunda etapa o Inter começou indo para cima do adversário. Aos quartro minutos, Nico López entrou na área driblando a marcação, mas foi desarmado na hora do chute.

Chegados os 15 minutos, a equipe colorada continuava a comandar as ações do jogo. O Vitória tinha dificuldades de passar do campo de defesa quando estava com a bola nos pés.

O Internacional chegou ao empate aos 17 minutos da etapa final. Vitor Cuesta roubou a bola e deixou para Denilson cruzar na área. Leandro Damião subiu e mandou para o fundo do gol.

Após sofrer o gol, a equipe do Vitória voltou a aparecer no ataque, mas sem levar perigo. Enquanto isso, o Colorado continuava a pressionar. Aos 25, Nico López colocou a bola no gol, mas a arbitragem marcou impedimento. Aos 34, foi a vez de Camilo colocar a bola na rede e ter seu tento anulado.

O gol da virada colorada veio de pênalti. A arbitragem marcou toque de Lucas Fernandes que fazia barreira em cobrança de falta claramente fora da área. O lance foi contestado, mas o árbitro seguiu com marcação. D’Alessandro foi pra bola e virou o placar.

Com a vitória, o Inter chega a vice-liderança com 53 pontos, igualando os números do líder Palmeiras, que fica na frente pelo saldo de gols. Já o Vitória tem 29 pontos somados, na 15ª posição, podendo parar na zona de rebaixamento ainda na rodada.

Na próxima rodada, o Colorado visita o Sport, e o Vitória recebe o Santos, ambos os jogos na sexta-feira (5).