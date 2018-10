Diante do lanterna Paraná, Vasco tenta primeira vitória fora de casa no Brasileiro

Ocupando a 17ª posição no Campeonato Brasileiro, o Vasco luta para escapar de mais um rebaixamento. O péssimo desempenho fora de casa é um dos principais motivos para o time estar na parte de baixo da tabela.

O clube carioca disputou até agora 26 jogos na competição, 12 como visitante e 14 como mandante. Nas 12 partidas fora de casa, o clube colecionou 7 derrotas e 5 empates, conquistando apenas 5 pontos fora de casa no campeonato. Curiosamente, a maioria dos empates veio contra algumas das equipes mais fortes do país.

No Maracanã, mas com o mando rubro-negro, o Vasco empatou com o Flamengo por 1 a 1. Em Belo Horizonte, buscou o empate contra o Cruzeiro, e segurou o 0 a 0 com o Atlético-MG. Na última quinta-feira (27), empatou no Pacaembu com o Santos, que era amplamente favorito para vencer o jogo.

Nos 14 jogos como mandante, existem algumas peculiaridades. O clube vendeu o mando de campo no jogo, contra o Corinthians, pela décima sexta rodada, e perdeu por 4 a 1 em Brasília. Na vigésima segunda rodada, o clube escolheu enfrentar o Santos no Estádio do Maracanã e sofreu mais uma goleada, dessa vez por 3 a 0. Já na vigésima quinta rodada, o Vasco mandou seu jogo contra o Flamengo e saiu com um empate por 1 a 1. As demais partidas foram disputadas na tradicional casa do Cruz-Maltino.

São Januário​

O estádio tem sido o grande trunfo da equipe no campeonato. Dos 29 pontos que o clube conquistou até aqui, 23 foram ganhos em seu campo, totalizando 79% de aproveitamento. Jogando em seus domínios, o clube o possui sete vitórias, dois empates e duas derrotas.

Na briga contra o rebaixamento, o clube precisa pensar em vencer fora de casa. É esse o objetivo para o jogo contra o Paraná pela próxima rodada. Além disso, essa partida pode marcar a primeira sequência de duas vitórias na competição.