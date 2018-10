Carpegiani pede uso do VAR no Brasileirão após erros de arbitragem na derrota para o Inter

O Vitória até tentou. Mas não foi dessa vez que voltou a ganhar uma partida fora de casa dentro do Brasileirão. Algo que ocorreu pela última vez apenas na quinta rodada, diante do Vasco. Hoje, contra o Internacional, o leão até liderou o placar por bom período: do início do primeiro tempo até a metade do segundo. No entanto acabaria sofrendo a virada, muito em função da arbitragem, que errou de forma repetida no lance que originou o segundo gol dos gaúchos.

Equilibrado na marcação, o time de Salvador marcava bem e nem sofria tanta pressão a nível de chances criadas contra seu gol, porém viu o juiz assinalar de modo errado uma falta e em seguida um pênalti originado desta, numa bola que de fato bateu no braço de Lucas Fernandes, porém visivelmente fora da área. Como era de se esperar, o lance foi repercutido de imediato na coletiva pós-jogo do técnico Carpegiani, que apesar de tentar relativar, reiterou ser uma das pessoas totalmente á favor do uso do VAR no Brasil.

+ Confira ofertas do nosso parceiro FutFanatics

"O juiz foi terrível para os dois lados e esses erros não acontecem ou aconteceram só hoje. Na minha opinião o futebol brasileiro necessita urgentemente do uso do VAR. Se formos olhar os campeonatos europeus, por exemplo, os erros raramente ocorrem em função disso. Nesse jogo estão falando muito do pênalti, mas eu reclamo muito mais do lance que deu origem ao empate do Inter, com o Cuesta a cometer uma falta claríssima no Yago."

Não foi apenas o árbitro que teve críticas direcionadas de Carpegiani. O comandante também se mostrou insatisfetio com seus jogadores, não deixando de criticar a postura da equipe durante partes do segundo tempo.

"Controlamos bem boa parte do jogo, mas antes mesmo de sofrer o empate já estávamos errando bastante. Perdendo bolas bobas na saída de jogo e cedendo contra-ataques para o Internacional".

Ídolo do Internacional, clube onde se sagrou bi campeão brasileiro como jogador, sendo uma das principais peças nas conquistas, Carpegiani também falou sobre o colorado. Deixando elogios á torcida e ao time, além de se aventurar até mesmo a dar pitaco sobre a disputa pelo título de Campeão Brasileiro.

"O Inter tem um preparo físico incrível, corre muito do primeiro até o último minuto, e possui uma torcida que de fato é uma espécie de 12º jogador. Pelo que vem apresentando dentro de campo eu acredito que seja um grande candidato ao título do Brasileirão, com o Palmeiras como grande adversário. Ficará entre esses dois", cravou.