 Geninho critica arbitragem após derrota do Avaí com gol polêmico: "Temos que começar a espernear"

O Avaí não conseguiu garantir os três pontos neste sábado (29) contra o Coritiba, após ser derrotado por 1 a 0 no Couto Pereira, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com um jogo árduo, Carvalho garantiu a vitória para os donos da casa em lance em que a bola foi salva praticamente em cima da linha, mas o gol foi confirmado pela arbitragem baiana.

O treinador Geninho fez uma duras críticas contra a arbitragem do jogo, afirmando que sentiu-se prejudicado e que o resultado poderia ter sido diferente.

"O melhor resultado era o empate. Não vou dizer que tinha que ganhar. Foi um jogo igual. Mas acho que a arbitragem decidiu o jogo. Se a bola não entrou, ele decidiu. Mas deixou de dar um pênalti que poderia ser gol. É um alerta, vai começar a rodar muita coisa nessa reta final. Temos que espernear um pouco, o Avaí é um time muito calmo, que aceita as coisas com muita passividade. Temos que começar a espernear. Abrir um pouco a boca. Não foi a primeira vez que tivemos erros contra e talvez pelo nosso comportamento. Um erro pode decidir o campeonato", afirmou.

O técnico também falou sobre o desempenho da equipe no confronto e mostrou-se satisfeito com a busca pelo gol e até mesmo pela vitória.

"Foi um bom jogo, muito disputado, equilibrado. Tínhamos a possibilidade de avançar nesse G-4 e ficar mais folgado. E o Coritiba jogando uma cartada decisiva, se o Coritiba perde o jogo está fora da briga. Havia uma necessidade grande de vitória. O jeito que disputamos a bola, buscamos, teve a coragem de ir para cima do Coritiba dentro do Couto Pereira, demonstrou isso. Em momento nenhum o Avaí acuou. No segundo tempo, buscou o gol o tempo inteiro. O foco no time que precisa do resultado, mas precisamos olhar melhor para o extra-campo. As duas equipes buscaram o gol, marcando, se respeitando, como era natural. Marcação forte dos dois", explicou.

Geninho também comentou sobre a reta final do campeonato, o que o torcedor pode esperar dos próximos confrontos e a importância de se garantir em duelos dentro e fora de casa.

"Estamos caindo nossa produção fora de casa, e confirmando uma situação positiva em casa. Ideal é continuar com o performance dos jogos fora do primeiro turno, e melhorar em casa. Mesmo perdendo, ainda estamos entre os quatro. As outras brigando ali, estão todos iguais. Tem time colados, seria muito bom se voltássemos a ter a performance fora de casa. Vamos ter que tirar ponto fora de casa para chegar. Só ganhar em casa não vai dar", ressaltou.

Na 30ª rodada, o Avaí enfrenta o lanterna Boa Esporte em casa, na Ressacada, na próxima sexta-feira (05), às 20h30.