Goiás recebe Londrina buscando aproximação na liderança da Série B do Brasileirão

Na próxima terça-feira (02), o vice líder Goiás enfrenta o oitavo colocado Londrina, tentando se aproximar, ainda mais, da liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. O Esmeraldino vai jogar em casa, no Serra Dourada, e poder contar com a força de sua torcida.

Goiás busca equilíbrio

O principal destaque do elenco Alviverde na competição, é o seu ataque. A equipe já balançou as redes adversárias 43 vezes. Porém, a defesa é a terceira pior, com 37 gols sofridos. Em entrevista coletiva, o técnico Ney Franco admitiu que busca diminuir essa diferença entre os dois setores.

"A gente tem conversado isso com o elenco. Temos que estudar os gols tomados. A forma que a gente propõe o jogo e recuperou no campeonato é muito ofensiva. Em alguns momentos a equipe fica exposta. Mas foi uma opção ter uma equipe ofensiva. Acho que podemos melhorar e ter mais equilíbrio", disse.

No último treinamento antes do jogo, o Verdão contou com os retornos de David Duarte, Michael e Tiago Luís, que cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Renato Cajá ainda não teve a presença confirmada. Ele foi vetado da última partida, contra o Paysandu, por conta de dores no joelho.

Reforçado, Londrina que manter boa fase

Sem perder à quatro partidas, o Tubarão possui uma disputa pela titularidade na zaga, entre Leandro Almeida, que vem ganhando mais espaço, e Dirceu, que era o dono da posição até sofrer uma lesão contra o Figueirense. Em entrevista, Leandro comentou sobre essa rivalidade.

"Está muito sadia. Antes vinha jogando o Lucas (Costa) e o Dirceu, dois grandes jogadores, mas tive uma grande oportunidade e agora é deixar o professor decidir. A gente tem que dar o nosso máximo nos treinos para dar dor de cabeça para o treinador.", disse.

Outro jogador recuperado é o artilheiro londrinense Dagoberto, que voltou aos treinamentos, após sofrer uma pancada no tornozelo, e vira opção para o confronto.