Sport tem desfalques na zaga para enfrentar o Internacional

A zaga titular Rubro-negra parecia definida. Nas últimas cinco partidas, a linha defensiva formada por Ernando, Ronaldo Alves, Durval e Sander se repetiu em quatro oportunidades. Formação, inclusive que permaneceu, apesar da mudança de treinador. O recém-chegado, Milton Mendes, manteve a escalação dos defensores, já usada sob o comando do ex-técnico do Leão, Eduardo Baptista.

Agora, ainda na segunda partida no comando do Sport, Mendes tem uma dor de cabeça ainda maior. Na goleada por 5 a 2, sofrida diante do Atlético-MG, o zagueiro Durval foi expulso. O veterano vinha fazendo boas atuações pelo Leão, apesar do momento ruim e conturbado da equipe. Para piorar, o treinador ainda vai ter os desfalques de Léo Ortiz e Ernando. Já que pertencem ao Colorado, os jogadores não podem enfrentar o clube. É o mesmo caso do lateral-direito, Claudio Winck. Por outro lado, Ronaldo Alves, que já vinha sendo titular, deve atuar contra o Inter.

Milton Mendes tem mais duas opções para a zaga. Uma delas, Max, jogou apenas uma vez pelo Sport, na derrota para o Ceará, após a parada para a Copa do Mundo, em julho. A outra opção é Adryelson, que atua pela equipe Sub-23 do Leão. O jogador tem apenas 20 anos e ainda não atuou na Série A pelo clube leonino.

Outro desfalque para a partida é Andrigo. O meia não atuará pelas mesmas razões contratuais que impedem Léo Ortiz, Ernando e Claudio Winck.

Sport e Internacional se enfrentam às 19h da próxima sexta-feira, na Ilha do Retiro. O confronto será válido pela 28ª rodada do Brasileirão.