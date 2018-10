Corinthians anuncia o seu terceiro uniforme homenageando grande ídolo: "Lute para ser eterno"

A camisa chegou a pouco nas lojas virtuais, mas já caiu na graça da fiel torcida. Além de homenagear um grande ídolo como Ayrton Senna, as cores utilizadas no uniforme não deixaram a desejar: Preto e Dourado; em alusão ao carro da Lotus, utilizado na conquista do título de 1988.

A assinatura do homenageado ocupa o espaço do patrocínio master na camisa. Os detalhes ficam por conta das 41 listras douradas, cada um representando uma vitória do piloto. Na parte de trás, a escrita vem com "Senna Sempre", além do calção ter a palavra "eterno" na parte da frente.

O marketing pensou em usar o nome de Senna para atingir o mercado estrangeiro, como por exemplo no Japão, onde ele é considerado ídolo. A família Senna amou a homenagem. Bruno Senna, filho do piloto, já vestiu o manto e postou a foto nas redes sociais, com a legenda "O que é preciso para viver para sempre? Para o meu tio, sempre foi: acelerar até a última curva. É para vocês?", instigando os fãs de Ayrton e do clube.

O clube postou em sua conta oficial do Twitter uma série de fotos da nova camiseta, e mudou sua foto de perfil para o escudo da forma como está no novo uniforme, e sua foto capa para promover a campanha #LuteParaSerEterno, fazendo jus a importância de Senna para os brasileiros. Junto a isso, também foi postado o link da loja virtual oficial do time, onde já estão sendo feitas as vendas.

Na próxima sexta-feira (5), o Timão enfrenta o Flamengo pela 28º rodada do brasileiro, e vai lançar o uniforme diante de sua torcida.