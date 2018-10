Criciúma recebe Oeste para manter boa fase na Série B

Vivendo o melhor momento na temporada, o Criciúma recebe o Oeste pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto terá início às 20h30 desta terça-feira (2), no Sul de Santa Catarina.

Com seis jogos sem perder, o Tigre alcançou a 11ª posição na tabela, a melhor desde o início do torneio nacional. Além disso, acumula 12 partidas de invencibilidade jogando em seus domínios - ainda não foi superado desde a chegada do técnico Mazola Júnior.

Do outro lado, o Oeste chega com um bom retrospecto como visitante. Foram três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos fora de Barueri. Uma colocação atrás do adversário desta noite, o Rubrão alterna por posições intermediárias desde o início da Segundona.

Mazola quer manter os pés no chão

A euforia pela boa fase Tricolor não parece contagiar o técnico Mazola Júnior. Com seis pontos de diferença para o G-4, o comandante acredita que a briga segue sendo para manter distância em relação à zona de rebaixamento.

"Acesso? Aqui não mudou nada. É coisa de torcedor, temos dois jogos dificílimos em casa. Oeste está bem fora de casa. Se não ganhar do Oeste, a conversa já vai por água abaixo", frisou.

Para a partida, ele não poderá contar com o lateral-direito Sueliton e o volante Ronaldo, que cumprirão suspensão automática. Carlos Eduardo e Jean Mangabeira, respectivamente, devem ser os substitutos.

Sobre a escalação, Mazola evitou entregar maiores informações. Lembrou que do outro lado estará Roberto Cavalo, ídolo como jogador e ex-treinador do Criciúma.

"Amanhã a gente passa. Já temos um time, temos alguns problemas físicos. Tivemos problemas no retorno, um atraso considerável. O grupo está desgastado. Meio precipitado confirmar o time titular. Do outro lado tem um treinador que é daqui da cidade, tem um histórico maravilhoso no clube, e quanto menos infos eles tiverem, é melhor para o Criciúma."

Caso não haja surpresas, o Tigre deve ir a campo com: Luiz, Carlos Eduardo, Nino, Sandro e Marlon; Jean Mangabeira, Liel, Marlon Freitas e Elvis; Vitor Feijão e Zé Carlos.