Com vantagem, Grêmio recebe Atlético Tucumán para decidir vaga na semifinal da Libertadores

Na noite desta terça-feira (2) Grêmio e Atlético Tucumán entram em campo para definir quem fica com a vaga na semifinal da Libertadores da América. O Tricolor tem o placar a seu favor, pois venceu o primeiro jogo, na Argentina, pelo placar de 2 a 0, com gols de Alisson e Everton.

Com a vantagem, a equipe gaúcha pode até perder pelo placar de 2 a 1 que ainda assim garante a vaga. Já o Tucumán precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Se der 2 a 0 para a equipe argentina a decisão será nos pênaltis.

Dúvida no meio

Nesta segunda-feira, o Tricolor treinou de portões fechados. Como de costume, quando a atividade foi aberta à imprensa, os atletas disputavam um rachão.

A ausência de Maicon, que cumpre suspensão, é a única certeza no time de Renato Portaluppi. O técnico faz mistério de quem vai ocupar a vaga no meio de campo. Jael, recuperado de lesão, pode compor o ataque, fazendo com que Ramiro seja recuado para ocupar o lugar do capitão gremista, mas Thaciano segue sendo a solução mais provável.

Michel, André e Marinho também voltam a ficar à disposição de Renato. Na defesa, Léo Moura deve voltar ao time titular.

O provável time do Grêmio tem: Marcelo Grohe; Léo Moura, annemann, Geromel e Bruno Cortez; Thaciano, Cícero e Ramiro; lisson, Everton e Luan.

Reforço à disposição

Já em Porto Alegre, o Atlético Tucumán treinou no CT do Internacional. O argentino D'Alessandro, meia colorado, marcou presença na atividade.

O trabalho da equipe de Ricardo Zielinski foi breve. Gervásio Nunez, que foi expulso, e Bianchi, que cumpre suspensão por atingir o número máximo de cartões amarelos, desfalcam a equipe. Por outro lado, o comandante ganhou o reforço de Franco Sbuttoni, que não atuava por lesão desde novembro do ano passado.

A provável equipe do Tucumán tem: Lucchetti; San Román, Cabral, Lamas e Aberto; Acosta, Mercure, Aliendro e Barbarena; Rodriguez e Diaz.