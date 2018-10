Após apelo do Grêmio, Everton deve ser liberado de amistosos da Seleção

Único jogador de time brasileiro convocado para os amistosos contra Arábia Saudita e Argentina, nos dias 12 e 16 de outubro, o atacante Everton pode ter sua desconvocação da Seleção Brasileira confirmada. Peça importante no time de Renato Portaluppi, o atleta desfalcaria a equipe diante do Palmeiras, adversário direto na briga pelo Brasileirão.

Na última sexta-feira (28), o presidente Romildo Bolzan esteve na CBF e já aproveitou para falar do assunto. No sábado, após a vitória sobre do Fluminense, o presidente gremista falou sobre a visita.

“Estive na CBF, conversei longamente com todo mundo, entendi os ambientes, vi o quanto estão preocupados com essa questão também do desequilíbrio. E vi também o quanto eles gostam do Everton. Estão apaixonados pelo Everton. Só que o Everton para a seleção brasileira, em uma partida será reserva do Neymar. Então poderia ter nos dado essa condição de jogar contra o Palmeiras em uma situação melhor. Acho que a CBF fez um descritério enorme nessa convocação, mas bom cabrito não berra”, declarou.

Apesar de Everton ser um atleta que chama cada vez mais a atenção do técnico Tite, o apelo gremista sensibilizou a comissão técnica da seleção. A tendência é que a desconvocação seja anunciada nesta terça-feira (2), após a partida contra o Atlético Tucumán, pela Libertadores.

Na convocação anterior, o camisa 11 do Tricolor atuou 45 minutos em duas partidas amistosas contra Estados Unidos e El Salvador. Sem Douglas Costa contra a Arábia Saudita, a expectativa era de que Everton ganhasse espaço no time de Tite.

Também por conta dos amistosos das seleções, o Grêmio terá outro desfalque. Walter Knnemann foi convocado para a Seleção Argentina para amistosos contra o Iraque e contra o Brasil.