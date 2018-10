Willian vira chave do Palmeiras para Libertadores: "Nosso maior desafio é quarta"

ia última terça-feira (02), na Academia de Futebol, o atacante palmeirense Willian deu entrevista coletiva antes do treino fechado que lá ocorreu. Com 109 jogos e 16 gols, o atacante exaltou o bom momento da equipe palmeirense, que atualmente é líder do Campeonato Brasileiro e tem uma vantagem de 2 a 0 para o jogo de volta das quartas de final da Libertadores, contra o Colo-Colo.

Para o camisa 29, o time do Palmeiras deve ser cuidadoso e saber da dificuldade da partida, apesar de ter uma vantagem de 2 a 0 no placar:

"Toda essa euforia a gente deixa pro lado do torcedor, mas aqui a gente tem que ter o respeito e a seriedade, sabendo que não tem nada definido. O jogo é difícil, sabemos que vamos encontrar muitas dificuldades, até mais do que lá e então a gente tem que estar preparado pra fazer um grande jogo, aproveitar essa vantagem e nos classificarmos pra semifinal".

"A gente tem que ter um cuidado com o Valdivia, é um jogador de qualidade, porém toda a equipe tem qualidade e nós temos de estar atentos e podermos conseguir nosso objetivo que é a vitória", completou sobre Valdivia, que é o grande destaque do Colo-Colo e que já foi jogador palmeirense.

O Colo-Colo jogou apenas cinco jogos após eliminar o Corinthians na Arena Corinthians. Nessas cinco partidas, a equipe chilena foi derrotada em todos. Willian avaliou essa situação:

"A gente sabe que é um jogo de mata-mata, fizemos um grande jogo lá e conseguimos essa vitória, não tem nada definido. Tenho certeza de que eles vem pra cá com total disposição, acreditando naquilo que eles fizeram contra o Corinthians. A gente tem que estar muito ligado e não dar nenhuma margem de erro pra eles. A forma que a gente vem jogando tem que ser a mesma, impondo nosso ritmo porque a gente sabe que em jogo de mata-mata são os detalhes que definem a partida".

Willian falou sobre o ótimo momento vivido pela equipe alviverde que, apesar de ter sido eliminada na Copa do Brasil, agora é líder do Campeonato Brasileiro e tem a vantagem de 2 a 0 na Libertadores: "Eu creio que sim, a gente vem mantendo um bom nível no brasileiro, mesmo sendo eliminado na Copa do Brasil e com um grande resultado lá no Chile e agora o jogo de volta. A gente sentiu essa confiança do lado do torcedor, contra o Cruzeiro no domingo, o tempo todo nos apoiando e nos incentivando. Conseguimos fazer um grande jogo e assumir essa liderança".

"Acho que o nosso foco total é quarta. Não adianta querer falar de sábado quando tem uma oportunidade de ir pra uma semifinal de Libertadores. Nosso maior desafio é quarta. Se Deus quiser a gente vai poder passar pra semifinal e depois virar a chavinha pra sábado", completou o atacante.

Willian não gosta de ser considerado o talismã da equipe, mas valorizou seu momento no Palmeiras e agradeceu o reconhecimento de seus companheiros e do presidente do clube:

"Nunca gostei disso, respeito as opiniões, mas tenho quase 80% de jogos como titular no Palmeiras. Não é nenhum demérito ficar no banco. O que vale é estar na mesma ambição do grupo e ajudar os companheiros a conquistar os nossos objetivos. Eu quero ser importante e ser valorizado. Um ano e meio que estou aqui e consegui renovar o meu contrato, ser reconhecido pelo presidente, por todo o clube e pelo torcedor. Não ligo pra ser o cara do time e quero ser útil pra equipe".

O Palmeiras está há 17 anos sem chegar em uma semifinal de Libertadores. Para Willian, esse tipo de número é bom, pois aumenta a motivação do elenco: "É bom a gente saber desses números, é uma coisa que tem que nos instigar mais ainda. É uma baita oportunidade pra gente quebrar isso e que possamos na quarta fazer um grande jogo, e se colocarmos tudo o que a gente trabalhou pra passar de fase e coroar o torcedor com a classificação".