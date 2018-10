Reinaldo diz que São Paulo terá 11 finais no Brasileiro

O São Paulo não atravessa sua melhor fase na Campeonato Brasileiro, dos últimos seis jogos na competição, venceu apenas um, contra o Bahia no Morumbi. A equipe também perdeu para o Atlético MG em Belo Horizonte e colecionou outros quatro empates nessa sequência.

O lateral Reinaldo, destaque do Tricolor na temporada, destacou a importância de todos os jogos daqui até o fim do Campeonato.

‘’Sabemos que é um campeonato muito disputado. Não é só uma equipe que dispara, mas esse ano está muito embolado ali na frente. Tenho certeza que a gente vai dar o nosso melhor para chegar ao topo da tabela de novo. Vamos descansar que sábado tem mais ‘’.

Nos próximos dois jogos, o São Paulo enfrentará seus principais concorrentes pelo título. Recebe o Palmeiras, que não vence do São Paulo no Morumbi desde 2002. E visita o Internacional no Beira – Rio, que atualmente ocupa a segunda posição. O lateral são-paulino comentou sobre

‘’Seja Palmeiras, Inter ou quem vier, o São Paulo tem que jogar para vencer. Esse é o nosso objetivo. Focar, concentrar. Qualquer adversário será como uma final. Esse time é muito maduro e vai lutar até o fim para se sagrar campeão’’

Em 2008, ano de sua última conquista nacional, o Tricolor tinha 46 pontos após as primeiras 27 rodadas, seis pontos a menos do que tem hoje com o mesmo número de jogos. Na ocasião, sua distância para o líder, que também era o Palmeiras, era de quatro pontos. Hoje é de apenas um.