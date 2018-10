Com objetivos opostos, CSA e Paysandu se enfrentam na Série B

Em partida válida pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, CSA e Paysandu se enfrentarão nesta terça-feira (2), no estádio Rei Pelé, em Maceió.

A partida de amanhã marcará situações distintas das equipes na tabela. Mesmo sem vencer nos últimos três jogos, o CSA está na terceira colocação com 47 pontos. Caso tropece, poderá terminar a rodada fora da zona de classificação para a Série A.

O Paysandu também não venceu nos seus últimos três jogos, mas encontra-se em uma posição dramática na tabela: o papão do norte ocupa a 18ª colocação. Com 31 pontos, está há um ponto de distância do Juventude, primeira equipe fora do Z-4.

CSA preparado

O CSA concluiu a preparação nesta segunda-feira com um treino leve para os titulares. A tendência é que o técnico Marcelo Cabo mantenha a mesma escalação no empate de zero a zero sábado contra o CRB, no sábado.

O lateral-direito, Celsinho, disse que a fase ruim do Paysandu na Série B é um motivo para a equipe alagoana se preocupar.

"O Paysandu vem passando por uma fase difícil na Série B, mas é um clube grande e vem em busca de pontos em nossa casa. Há uma necessidade de vitória dos dois lados e isso vai tornar o jogo muito mais aberto. Precisamos ter atenção para voltarmos a vencer em casa", afirmou Celsinho.

Bancado pelo professor

Mesmo tendo sido criticado e vaiado pela torcida na última partida, quando o time perdeu por 3 a 2 para o Goiás, o goleiro Renan Rocha será mantido no time titular.

Marcão, reserva imediato da posição, não foi escalado para a partida desta terça. Conforme a assessoria de imprensa do clube, a ausência do arqueiro foi por opção técnica. Outro goleiro relacionado, foi o jovem Paulo Ricardo, que ainda não jogou na temporada.

O técnico João Brigatti ainda não confirmou a equipe titular. O atacante Mike está fora da partida porque cumprirá suspensão do terceiro cartão amarelo. Lúcio Flávio e Romarinho disputam uma vaga no setor ofensivo.