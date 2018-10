Atlético-PR recebe Caracas com vaga encaminhada às quartas da Sul-Americana

O Atlético-PR recebe o Caracas pelas oitavas de final da Sul-Americana nesta quarta feira (3), às 19h30, na Arena da Baixada. No primeiro jogo, o Furacão conseguiu uma vitória por 2 a 0, que o deixa em situação confortável para o jogo da volta. Raphael Veiga foi o nome da partida marcando os 2 gols do clube paranaense.

O Caracas é apenas o 10º colocado no Campeonato venezuelano e está em uma sequência de 3 derrotas. Já o Atlético-PR venceu as últimas 8 partidas que fez dentro de casa, indicando uma classificação sem muitos problemas ao time brasileiro.



"A gente tem que entrar com o mesmo espírito que temos entrado nos outros jogos", disse o atacante Marcelo Cirino.



Furacão indefinido para decisão da vaga



O técnico rubro negro, Tiago Nunes, não confirmou a escalação do Atlético-PR para o jogo desta noite, já que não sabe se poderá contar com Raphael Veiga, titular absoluto no meio campo do Furacão, que sofreu uma lesão na coxa e passa por avaliação no Departamento Médico. O provável substituto é Guilherme.

Por outro lado, o lateral Jonathan e o artilheiro Pablo voltaram a treinar normalmente e deve estar a disposição de Tiago para o embate de logo mais. Se optar por poupá-los, os substitutos devem ser Zé Ivaldo e Marcelo Cirino. Bruno Nazário e Anderson Plata também estão no Departamento Médico e não devem jogar.

O Atlético-PR deve ir a campo com Santos; Zé Ivaldo, Paulo André, Léo Pereira e Renan Lodi; Wellington, Lucho González e Guilherme (Raphael Veiga); Nikão, Marcelo Cirino (Marcinho) e Pablo.





Caracas mais ofensivo



Diante da necessidade de uma vitória por dois ou mais gols de diferença, o técnico do time venezuelano, Noel Sanvicente, deve escalar sua equipe com dois atacantes, onde Diomar Díaz e Arrieta devem formar dupla.

A equipe desembarcou em Curitiba no último domingo (30) e já realizou o reconhecimento do gramado da Arena da Baixada, palco do jogo desta quarta feira.

O Caracas deve vir a campo com Herrera; Ferreira, Muriel, Quijada, Añor; Martins, Moreira, Díaz, Canelón e Hernandéz (Chacón); Arrieta