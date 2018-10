Sampaio Corrêa derrota Figueirense e respira na Série B

Sampaio Corrêa e Figueirense se enfrentaram na 30ª rodada, em partida válida pela Série B, do Campeonato Brasileiro. Ainda ameaçado pelo rebaixamento, o time maranhense buscou uma importante vitória por 1 a 0, nesta terça-feira (2), graças a um belo gol de falta de Julinho.

Na primeira etapa, o jogo mesclou entre altos e baixos. No começo da partida, as equipes erraram muitas trocas de passe, principalmente o Figueirense, que com 11 desfalques, sentiu uma enorme falta de entrosamento.

A primeira chance clara de gol no jogo foi aos 28 minutos. Logo na primeira oportunidade, Julinho, lateral-esquerdo do tricolor, em uma cobrança de falta indefensável abriu o placar. Aos 35 minutos, o Figueirense efetuou sua primeira finalização ao gol, mas o goleiro Andrey salvou a equipe maranhense.

Já no segundo tempo, o Sampaio Corrêa voltou com tudo. Apostando em contra-ataques e pressionando o Figueirense, chutou duas bolas na trave, uma em sequência da outra.

A partir dos 30 minutos, o Figueira começou a gostar do jogo e foi sua vez de pressionar, quase empatou a partida, mas Andrey, novamente, salvou o tricolor nos minutos finais.

Além de oportunidades para ambos os lados, o que não faltou foram cartões amarelos. Ao todo, oito jogadores foram punidos, porém, sete foram advertidos no segundo tempo, sendo que cinco foram aos jogadores do Sampaio.

Com a vitória, o Sampaio Corrêa se manteve na 19ª colocação, mas agora está somente a três pontos do Juventude, que ainda joga na rodada, primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Com a derrota, o Figueirense poderá terminar a rodada em 13º, mas por enquanto se mantem em nono, com 39 pontos.

O próximo compromisso do Sampaio pela Série B será diante o Atlético-GO, na sexta-feira (12), fora de casa, às 20h30. Já o Figueirense enfrentará o Coritiba, no sábado (13), em casa, às 19h.