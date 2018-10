Mesmo com Flu em vantagem na Sul-Americana, Léo destaca: “Pensamento é sempre vencer”

O lateral Léo concedeu entrevista coletiva antes do treino desta terça-feira (02), no CT Pedro Antônio. Ele falou sobre a vantagem do Fluminense sobre o Deportivo Cuenca, pela Sul-Americana. No jogo de ida, o Tricolor venceu por 2 a 0.

“Não acho que há relaxamento. Temos que ter atenção. Independentemente do resultado, que foi bom, que dá uma vantagem muito boa, não há nada decidido. Equipe deles é boa. Temos que entrar atentos” afirmou.

A última parcial divulgada pelo Fluminense foi de 25 mil ingressos vendidos. Logo, a expectativa é de casa cheia na próxima quinta-feira (04), no Maracanã, para o jogo de volta. O lateral destacou a importância da torcida.

“Sempre bom jogar com a torcida. Ainda mais quando a torcida está em peso. Creio que será um ânimo a mais ver o torcedor apoiando. Creio que dará tudo certo no fim, para comemorarmos essa classificação”.

Quando questionado se prefere jogar no esquema com três ou quatro defensores, o lateral afirmou que o importante é fazer o melhor.

“Para mim, nem tanto. Minha concepção é estar sempre mostrando meu melhor. Independentemente da formação que o Marcelo colocar, eu penso em marcar primeiro, fazer a linha defensiva bem para depois atacar”.

Léo analisou a Sul-Americana e classificou o torneio como complicado, com várias fases, altitude. Mas afirmou que o Fluminense está acostumado a disputar competições internacionais como esta.

“Fluminense é time grande, está acostumado a jogar Libertadores, Sul-Americana. Temos que estar sempre focados, buscando títulos. Vamos brigar para conseguir o título da Sul-Americana e estar na Libertadores 2019”.

O Fluminense tem alternado entre as partidas pela Sul-Americana e pelo Campeonato Brasileiro. O lateral afirmou que dá para separar as competições. Afirmou que o principal obstáculo é o desgaste.

“O reflexo é mais pelo cansaço quando os jogos são muito próximos, viagens. Quando tem um tempo para descansar, trabalhar, é mais tranquilo”.

No último sábado (29), o Fluminense perdeu para o Grêmio, por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Léo afirmou que a derrota não abalou o grupo.

“Futebol é isso aí, vitórias e derrotas. Lógico que ficamos chateados como foi a derrota, estávamos jogando bem e no finzinho, em desatenção nossa, acabamos levando gol. Agora é ficar focado para conseguir a classificação”.

Apesar da vantagem do empate no jogo de volta da Sul-Americana, o lateral afirmou que o pensamento do grupo é sempre vencer. E que eles querem chegar e mostrar bom futebol. E que o mais importante é sair classificado.

“Temos 2 a 0 na frente, mas não tem nada decidido. Temos que jogar com inteligência, calma, tocar a bola. Eles vão ter que sair para fazer gol e é nesse momento que temos que ficar espertos e fazer o gol nos contra-ataques”.

Após a lesão de Gilberto, Léo ganhou a vaga no time titular. Ele falou sobre sua relação com o também lateral e que está feliz com sua sequência de jogos.

“Relação é boa, nós resenhamos. Infelizmente lesão acontece com qualquer jogador. Não é o que queremos para os companheiros. Mas estou feliz pela sequência. Precisamos para ganharmos confiança, e estramos aptos para jogar os noventa minutos” finalizou.

A partida entre Fluminense e Deportivo Cuenca será na próxima quinta-feira (04), no Maracanã, às 19h30. A partida é válida pelas oitavas de final da Sul-Americana.