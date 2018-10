Após classificação na Libertadores, Grêmio muda o foco para o Brasileirão

O Grêmio voltou aos treinos na tarde desta quarta-feira, após a vitória por 4 a 0 sobre o Atlético Tucumán, que garantiu vaga na semifinal da Libertadores. O Tricolor se prepara agora para focar no Brasileirão.

Enquanto os reservas participavam de um coletivo com o grupo de transição, Renato observou os trabalhos de André, Michel e Marinho, que retornam de lesão e podem ficar à disposição no sábado. Os jogadores que atuaram pela Libertadores não participaram das atividades no gramado. Eles ficaram no vestiário, fazendo trabalhos de recuperação física.

No sábado o Tricolor recebe o Bahia na Arena e deve atuar com o time titular, já que não tem compromisso pela Libertadores na sequência. O duelo acontece às 21h e válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após os trabalhos no CT Presidente Luiz Carvalho, o capitão Maicon, que não atuou contra o Tucumán pois estava suspenso, concedeu entrevista coletiva. Ele falou sobre a reta final da competição nacional.

“A gente pensa jogo a jogo. Estamos na reta final. Sem dúvidas as últimas vitórias nos colocaram na briga e sábado temos mais uma decisão. Mais um jogo difícil, a gente sabe que o Bahia está brigando na parte de baixo da tabela mas tem um time muito qualificado. O jogo contra eles lá foi bem disputado, então dentro de casa, sabemos que é sábado à noite, mas a gente pede ao torcedor compareça mais uma vez para incentivar. É um jogo importante e a gente ganhando segue na briga pelo título”, falou.