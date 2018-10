Palmeiras encara Colo-Colo para sacramentar classificação à semifinal da Libertadores 

Nesta quarta-feira (3), às 21h45 (horário de Brasília) o Palmeiras recebe o Colo-Colo no Allianz Parque pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. No primeiro duelo, o Verdão ganhou por 2 a 0, com gols de Bruno Henrique e Dudu. Agora diante da sua torcida, podem perder por até um gol de diferença, que estará classificado. Os chilenos, para avançar, precisam de um triunfo por 3 a 0, caso ocorra uma vitória por 2 a 0, a decisão será nos pênaltis.

Palmeiras quer voltar a uma semifinal de Libertadores

Caso avance, o alviverde vai quebrar um tabu que perdura há 17 anos: voltar para uma semifinal. Para isso, eles contam com a boa fase que está vivendo, principalmente após assumir a liderança no campeonato nacional, no último domingo.

O único desfalque para a partida de hoje é Felipe Melo, que está suspenso após ser expulso diante do Cerro Porteño. Deyverson volta ao banco de reservas e é opção para o lugar de Miguel Borja, este que é o artilheiro do Palmeiras com oito gols marcados e esperança na noite de hoje.

Colo-Colo conta com a lei do ex para colocar água no chopp do Verdão

O clube chileno vem de cinco derrotas consecutivas, a última diante do seu rival Universidad Católica. Além de todo o caos de estarem abaixo do esperado no campeonato chileno, o time tem o desfalque do seu capitão Esteban Paredes, que sofreu uma lesão na coxa esquerda.

Para tentar reverter o resultado, Héctor Tapia conta com dois jogadores que podem estragar a festa palmeirense: Valdívia e Lucas Barrios; ambos já tiveram passagens pelo Palmeiras e foram campeões por lá. Explorar a habilidade ofensiva de Valdívia e a qualidade de marcar gols de Barrios é a opção de hoje. Será que rola lei do ex?

Prováveis escalações

Palmeiras - Weverton, Diogo Barbosa, Edu Dracena, Antônio Carlos, Mayke; Bruno Henrique, Thiago Santos, Moisés; Dudu, Borja e Willian.

Colo-Colo - Orion, Insurralde, Barroso, Zaldivia; Suazo, Pavez, Carmona, Opazo; Valdívia, Barrios e Barra.

Trio de arbitragem: Wilmar Roldán. Auxiliares: Cristian de La Cruz e Alexander Guzman.