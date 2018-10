Hugo Cabral marca golaço, CSA vence e afunda Paysandu na tabela

Nesta terça-feira (2), pela 30ª rodada da Série B, CSA e Paysandu se enfrentaram no Estádio Rei Pelé. Com direito a um golaço de fora da área, os donos da casa bateram os paraenses e seguem na parte de cima da tabela.

A etapa inicial foi melhor para os visitantes. O Paysandu fazia Frigeri trabalhar a todo instante. Aos 27, boa trama no meio-campo do papão e a bola caiu nos pés de Thomaz. Ele cruzou para a área e Felipe Guedes apareceu para finalizar de primeira, mas o goleiro espalmou. Três minutos depois foi a vez de Marcos Jr parar na frente do arqueiro dos alagoanos. O atacante recebeu em boas condições, tocou por cobertura, mas Frigeri mandou pra escanteio.

A pressão era grande dos paraenses e aos 37, Hugo Almeida perdeu a melhor chance do primeiro tempo. Jogada de Maicon Silva pelo lado direito, ele levantou na área e o atacante subiu sozinho, porém, cabeceou por cima da trave.

Na etapa complementar, vendo que sua equipe foi dominada praticamente os 45 minutos, o técnico Marcelo Cabo decidiu promover mudanças. O atacante Hugo Cabral e o meia John Cley entraram e deram ainda mais dinâmica ao setor ofensivo.

E a entrada da dupla surtiu efeito rápido. Aos 50, John Cley recebeu bom passe dentro da área, bateu forte e Renan Rocha espalmou. Após o lance, foi a vez de Hugo aparecer. Didira tocou para o atacante, que entrava pelo lado esquerdo. Ele carregou até a entrada da área, puxou pra perna direita e mandou um petardo em direção as redes. Golaço no Rei Pelé.

O Paysandu, que parecia ter sentido o gol sofrido, resolveu dar uma resposta aos 64 minutos. Levantamento de Maicon Silva, o goleiro do CSA saiu mal e Marcos Jr pegou a sobra, batendo de primeira. Entretanto, Leandro Souza apareceu para tirar o perigo.

Com o tempo passando os donos da casa começaram a administrar o resultado e o time paraense procurava alternativas de se infiltrar na zaga adversária. Já próximo do fim, aos 42, o lateral Maicon Silva apareceu novamente muito bem na frente, fez bom cruzamento e o atacante Lucio Flávio, dentro da pequena área, desperdiçou outra ótima oportunidade.

Ainda deu tempo do autor do gol, Hugo Cabral, perder a chance do segundo tento no último minuto de jogo. Em contra-ataque, o jogador fugiu da marcação, avançou e ficou frente a frente com Renan Rocha, mas mandou por cima.

Com o resultado, o Azulão se mantém na terceira colocação, mas com 50 pontos. Já o Papão segue em má fase na competição, ocupando só a décima oitava posição, com 31 pontos e indo para o drama das rodadas finais.

Ambos os times só voltam a campo na próxima semana. Na próxima terça-feira (9), o Paysandu recebe o CRB, ás 19h15, na Curuzu. Já o CSA segue em Alagoas, onde no sábado (12), enfrentará a Ponte Preta, ás 21h30