Tiago Nunes vibra com classificação do Atlético-PR na Sul-Americana: "Merecido"

O Atlético-PR é a primeira equipe brasileira classificada para as quartas de final da Copa Sul-Americana deste ano. Nesta quarta-feira (3), com gols de Marcelo Cirino e Renan Lodi, bateu o Caracas, da Venezuela, por 2 a 1 e garantiu sua terceira passagem para essa fase em sete participações no torneio continental.

O técnico do Furacão, Tiago Nunes, elogiou o desempenho de seus comandados. Enalteceu o foco dos jogadores para classificarem com uma nova vitória, mesmo com a boa vantagem conquistada na partida de ida, quando venceram por 2 a 0.

"Fizemos uma boa partida, eficiente. Controlamos o adversário na maior parte do tempo. Nosso intuito é vencer, não pensamos em jogar pelo regulamento. Tentamos e fomos agressivos. Construímos um resultado merecido", disse em entrevista coletiva após o jogo.

A equipe passou por três alterações em relação à última partida. Jonathan retornou para a lateral-direita depois de ser poupado no Brasileirão, Guilherme substituiu o vetado pelo departamento médico Raphael Veiga, e Marcelo Cirino assumiu a vaga de Marcinho na ponta direita.

O treinador citou as características dos atletas para justificar as novidades. O objetivo era armar a equipe para concluir mais em gol: foram 21 chutes ao todo. Cirino e Guilherme lideraram no quesito, com quatro arremates cada.

"O Marcelo e Nikão finalizam mais. Marcinho dá dribles, abre a partida. O jogo de hoje era mais para definidores perto do gol. Nikão finalizou bastante, Marcelo fez o gol. Foi mais por essa questão", explicou.

Para a próxima fase, o Atlético aguarda o vencedor duelo entre Botafogo e Bahia. No Campeonato Brasileiro, o Furacão volta a campo no próximo sábado (6), quando recebe o América-MG, às 16, na Arena da Baixada.