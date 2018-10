Bahia vence Botafogo nos pênaltis e avança às quartas de final da Sul-Americana

O Bahia avançou para as quartas de final da Copa Sul-Americana ao eliminar o Botafogo nesta quarta-feira (3), no estádio Nilton Santos. Após ser derrotado em Salvador por 2 a 1, o Alvinegro devolveu o placar no jogo da volta. Pimpão e Luiz Fernando marcaram para os donos da casa, enquanto Edigar Junio fez a favor dos visitantes.

Nos pênaltis, o time comandado por Enderson Moreira levou a melhor e venceu por 5 a 4. Marcinho e Moisés desperdiçaram suas cobranças pelo Botafogo. Por outro lado, o goleiro Douglas Groli foi o principal nome da classificação do Bahia, que, na próxima fase, enfrenta o Atlético-PR.

O jogo começou movimentado no Nilton Santos. Em desvantagem e jogando com o apoio de seu torcedor - mais de 30 mil presentes -, o Botafogo se viu obrigado a sufocar o Bahia. E foi o que aconteceu. Aos 25 minutos, Rodrigo Pimpão arrancou, levou a melhor sobre a zaga e tocou na saída do goleiro para colocar o Alvinegro em vantagem.

A euforia, entretanto, durou pouco. Minutos mais tarde, o Bahia conseguiu chegar a igualdade. Após cruzamento na área, Gilberto ajeitou de cabeça para a chegada de Edigar Junio, que chutou de primeira e deixou o confronto empatado. No fim do primeiro tempo, entretanto, o Botafogo novamente ficou a frente no placar. Aos 40, Luiz Fernando recebeu livre, driblou o goleiro Douglas e tocou para o gol vazio.

No segundo tempo, o panorama foi diferente. O Bahia conseguiu equilibrar o jogo e não sofreu tamanha pressão em relação à etapa inicial. Apenas no fim, na base do abafa, o Botafogo conseguiu sufocar, mas acabou parando no goleiro Douglas Groli, que foi um dos grandes nomes da classificação baiana no Rio de Janeiro.