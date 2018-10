Guto Ferreira faz mudanças na Chapecoense visando duelo contra o Atlético-MG

A Chapecoense quer acertar seu rumo e vencer a briga contra a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Para isso, o técnico Guto Ferreira apresentou uma série de mudanças no elenco, visando inovar na próxima partida, contra o Atlético-MG, no sábado (06).

As principais mudanças foram no meio campo. O treinador não vai poder contar com os titulares Márcio Araújo, lesionado, e Canteros, suspenso. Para essas vagas, Barreto e Amaral devem ser os escolhidos para assumir as posições.

Um dos setores mais inconstantes do Verdão é a defesa. Sabendo disso, Guto trocou Nery Bareiro, que teve uma atuação irregular contra o Ceará, por Douglas, remontando a zaga titular de grande parte da temporada.

A situação da Chape na tabela é complicada. A equipe possuí apenas 28 pontos e ocupa a 18ª posição na competição. Visando uma melhora na parte física dos atletas, os próximos treinamentos estão marcados para a parte da manhã, até o dia do jogo.