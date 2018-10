Vitinho sente lesão na coxa e vira preocupação para Dorival no Flamengo

Ainda sem Diego, que na terça fez atividades separado do grupo, e mais uma vez não treinou com bola, Dorival Júnior comandou seu terceiro treino pelo Flamengo e já contou com mais um problema. Na manhã desta quarta-feira (3), no Ninho do Urubu, Vitinho sentiu o músculo posterior da coxa esquerda e saiu mancando. O jogador não sofreu pancada, mas está sendo avaliado. Geuvânio entrou no seu lugar.

Lucas Paquetá não foi a campo devido a uma pancada que recebeu no treino de terça-feira (2). O camisa 11 fez trabalho na parte interna do CT. Piris da Motta o substituiu, com Cuéllar avançando no meio de campo. O goleiro Diego Alves, lesionado, fez trabalho de fisioterapia e é provável que seja um desfalque no jogo contra o Corinthians. O zagueiro Rhodolfo sentiu dores no adutor da coxa esquerda no aquecimento dessa terça e não foi a campo nesta quarta.

Mais uma vez, Dorival Júnior optou por iniciar o treino com Uribe no time titular. Os titulares iniciaram com César, Pará, Léo Duarte, Réver, Trauco; Cuéllar, Piris da Motta, William Arão, Everton Ribeiro, Vitinho e Uribe.

Depois, o técnico trocou os laterais. Rodinei e Renê entraram. Entre os reservas, estavam em campo no início Thiago, Rodinei, Thuler, Rafael Santos, Renê; Rômulo, Jean Lucas, Savio; Berrio, Geuvânio, Dourado. Lincoln e Marlos entraram no time reserva durante o decorrer da atividade.

Na sexta-feira (5), o Flamengo enfrenta o Corinthians às 21h, em Itaquera. A partida será válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Rubro-Negro busca não se distanciar do G6.