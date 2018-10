Após novela, Fluminense confirma acordo com Scarpa e Palmeiras

Na noite desta quarta-feira (3), o Fluminense chegou em um consenso com o Palmeiras, resolvendo a situação do meia Gustavo Scarpa com ambas as equipes. O Tricolor das Laranjeiras recebeu um montante de R$ 6,7 milhões pela tratativa.

Em nota oficial emitida em seu site oficial, o clube explicou toda a situação, e desejou sucesso ao atleta no decorrer de sua carreira.

"O Fluminense Football Club comunica que chegou a um acordo com o atleta Gustavo Scarpa e com a Sociedade Esportiva Palmeiras. O clube sempre buscou este caminho e deseja ao atleta sorte e sucesso no restante da carreira. Agradecemos ao atleta pelo profissionalismo, dedicação e conduta correta durante todo o período em que esteve conosco".

O CASO SCARPA

No dia 22 de dezembro do último ano, a trama teve início. O atleta solicitou rescisão imediata com o clube, após entrar com uma reclamatória. A juíza Dalva Macedo, em 12 de janeiro, revogou um pedido de liberação antecipada do jogador e convocou nova audiência para escutar ambos os lados. Entretanto, no dia seguinte, Scarpa entrou com um mandado de segurança em segunda instância e desligou-se do Tricolor.

O processo do meia contra o clube carioca tinha valor de R$ 9,282 milhões e reivindicava atraso no pagamento de pendências, como FGTS e direitos de imagem. Contudo, a liminar foi cassada pelo TRT no dia 15 de março e depois referendada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Nos últimos dias de junho, o meia liberou-se do clube mais uma vez por intermédio de um habeas corpus conferido pelo TST, em Brasília. Essa medida o possibilitou retornar ao Palmeiras.

Até o momento, no alviverde, o meia atuou em 14 jogos, marcando dois gols.