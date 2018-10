Duelo de opostos: São Bento recebe Guarani buscando se distanciar do Z-4

Nesta sexta-feira (5), o São Bento recebe o Guarani, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, em partida válida pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Azulão busca se distanciar do Z-4, já o Bugre busca se aproximar do G-4.

Com time bem desfalcado, São Bento busca uma vitória para se distanciar das últimas posições

Depois de ser derrotado para o Fortaleza na última rodada, o São Bento segue na 14ª posição, com 36 pontos e busca se afastar do Z-4. O técnico Marquinhos Santos terá que lidar com uma série de desfalques. Éverton Silva, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, assim como Joãozinho e Samuel Santos, lesionados. E como se não bastasse, Abuda, Douglas Assis e Doriva, também estão contundidos e desfalcam a equipe. Outro que deve ser problema é o atacante Ronaldo, que não vem treinando por conta de uma virose.

Em entrevista coletiva, Marquinhos elogiou o Guarani, mas alertou para a preparação do São Bento em busca de conseguir dar uma resposta ao torcedor dentro de campo, o treinador convocou a torcida para comparecer nessa "decisão".

"Trata-se de um jogo muito importante para os dois times, é um clássico regional de dois times tradicionais de São Paulo, mas estamos trabalhando forte para buscar a vitória. O Guarani vem muito bem e tem um modelo de jogo muito bem trabalho. Será um grande jogo e convoco o torcedor do São Bento, porque precisamos desse apoio para criar atmosfera de clássico", disse o treinador do São Bento.

Com o apoio da sua torcida, Guarani busca vitória em Sorocaba para se aproximar do G4

Invicto há quatro jogos, o Guarani busca uma vitória para voltar ao G-4 e nada melhor do que contar com sua torcida, que até essa quinta-feira (4), havia comprado 900 ingressos para a partida em Sorocaba. A equipe de campinas, tem os mesmos 45 pontos do Avaí, quarto colocado, mas fica em quinto pelo saldo de gols.

O técnico Umberto Louzer não fez mistérios e já antecipou a escalação para o clássico do interior paulista. Ao todo o Bugre tem quatro novidades.

"A equipe está definida. Foi uma preparação muito bem feita. Independente do jogo, não podemos fugir da nossa essência de jogar para a frente, com velocidade quando estiver com a bola, mas sem gerar espaços para o adversário, fazendo nosso melhor dentro e fora de casa", disse Louzer em entrevista coletiva.

O treinador conta com os retornos de Kevin e Willian Oliveira após cumprirem suspensão automática na última rodada. Já Ferreira e Bruno Xavier assumem os lugares de Philipe Maia e Bruno Mendes, ambos suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos.