Sem margem de erro, Avaí recebe lanterna Boa Esporte tentando se segurar no G-4

Em jogo decisivo na luta em cima e embaixo na tabela da Série B, o Avaí busca nada além da vitória diante do lanterna Boa Esporte. A partida desta sexta-feira (5), na Ressacada, começa às 20h30, e o triunfo é essencial para o time catarinense se manter no G-4, enquanto o time mineiro tem sequência de dois jogos fora de casa contra postulantes ao acesso para ainda sonhar com uma permanência.

No primeiro turno, o Avaí venceu em Varginha por 2 a 0, gols de Rômulo e Renato. No total, foram sete confrontos entre as equipes, com quatro vitórias do Leão, dois empates e uma vitória do Boa.

Avaí faz promoção e Geninho convoca torcida

Segundo melhor visitante da Série B, o Avaí não consegue o mesmo retrospecto longe de casa que teve no primeiro turno. Foram três derrotas seguidas nesta situação, a última delas no sábado (29), por 1 a 0 contra o Coritiba. Ao menos em casa, o time vai bem - quatro vitórias e uma derrota nas últimas cinco partidas na Ressacada. Com 45 pontos, o Leão tem a mesma pontuação do Guarani - que entra em campo também nesta sexta-feira (5) contra o São Bento -, e precisa da vitória para se manter no G-4.

O Avaí fez várias promoções para atrair a torcida para esta partida, com ingressos a partir de R$ 5. O técnico Geninho destacou a importância da presença do torcedor para pressionar e empurrar o Leão em busca de mais uma vitória como mandante.

“O verdadeiro torcedor é aquele que torce e ajuda quando o time precisa. Torcer para time que está ganhando é fácil. Por isso que algumas torcidas no Brasil fazem a diferença. O time toma um gol e a torcida canta mais ainda, vibra mais. E é isso que eu espero da torcida do Avaí”, disse.

O treinador avaiano terá o retorno do atacante Rodrigão, recuperado de uma lesão no joelho direito, e que deve iniciar o jogo na vaga de Daniel Amorim. Geninho comemorou o retorno do seu principal centro-avante. "O Rodrigão antecipou em quase um mês a sua volta, um jogador que chega motivado e com inspiração para alcançar os objetivos", destacou.

Guga e Judson, que estavam suspensos na última rodada, reassumem seus postos como titulares nas vagas de Iury e Luan. Marquinhos também deve ganhar vaga no meio campo, na vaga de André Moritz. O zagueiro Marquinhos Silva, lesionado, está fora. O Avaí deve entrar em campo com Kozlinski; Guga, Airton, Betão, Capa; Judson, Matheus Barbosa; Renato, Marquinhos, Getúlio; Rodrigão.

Boa faz cálculos para ainda sonhar com a permanência

Jogando em casa, o Boa Esporte, que vinha de três jogos sem derrota, teve a chance de se aproximar da saída da zona de rebaixamento, mas perdeu para o Criciúma por 2 a 1 no último sábado (29), e aumentou suas chances de descenso. Com apenas 26 pontos, o time está a seis pontos de alcançar o Juventude, primeiro time fora do Z-4.

Além da pressão por estar cada vez mais perto do rebaixamento, o Boa também desafia um retrospecto muito ruim fora de casa. Com apenas oito pontos conquistados longe de casa, o time mineiro tem a pior campanha como visitante na Série B - uma vitória - 2 a 1 sobre o Goiás -, cinco empates e oito derrotas.

O técnico Ney da Matta não confirmou a equipe que entrará em campo, mas tem os retornos do zagueiro Rodrigão e do volante Alyson. O provável time que entrará em campo tem Fabrício;

Hélder, Rafael Jensen, Luan, Jadson; Djavan, Bruno Tubarão, Alyson (Daniel Cruz), Douglas Baggio; Manoel, William Barbio.