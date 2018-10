Em duelo decisivo para o acesso, Coritiba recebe o Juventude pela Série B

O Coritiba recebe o Juventude na noite desta sexta feira (5), em jogo válido pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Couto Pereira, às 21h, e o clube paranaense ainda sonha com o acesso. Com 40 pontos e na 10ª colocação, o Coxa está a 5 pontos atrás do primeiro clube dentro do G4, o Avaí, e uma vitória hoje pode significar a redução da diferença para apenas 2 pontos. Já o Juventude luta contra o rebaixamento. Na 16ª posição, o clube gaúcho é o primeiro fora do Z4, com 32 pontos, apenas 1 a frente do 17°, CRB.



Para não sucumbir à pressão, Argel Fucks prega pensamento jogo a jogo



Faltando 8 jogos para o fim do Campeonato Brasileiro, o Coritiba precisa de uma sequência grande de vitórias para conseguir o acesso. Mas o técnico alviverde, Argel Fucks, acredita que, para alcançar o objetivo, é necessário pensar partida após partida.



“Vamos trabalhar muito no jogo para nos credenciar à vitória. É um jogo de extrema importância para a gente. A competição está afunilando. Os resultados da rodada até agora foram bons, mas o melhor tem que ser o nosso. É não pensar nos outros e fazer nosso trabalho, buscar o resultado, que é fundamental para a gente ir em busca dos objetivos. É dar um passo de cada vez e manter o mesmo pensamento, focando jogo a jogo”, disse.



Na sequência, o Coritiba enfrenta adversários diretos na luta pelo acesso: Figueirense, que tem o mesmo número de pontos na 9ª colocação, fora de casa, e o CSA, que ocupa a 3ª posição, com 50 pontos, no Couto Pereira. O zagueiro Alan Costa comentou sobre a dificuldade dos próximos jogos.



“Será um desafio, mas vamos pensar batalha por batalha. O jogo contra o Juventude será mais difícil do que foi contra o Avaí. É um time que está lutando contra o rebaixamento. Nós estamos lutando por nossos objetivos. Temos que continuar batalhando firme, conseguir a vitória, mas sempre jogo a jogo. Não podemos pensar no Figueirense, sem antes pensar no Juventude. Temos que buscar os três pontos em casa, crescer na tabela, para depois buscar uma vitória contra o Figueirense”, pontuou.



O Coritiba deve jogar com: Wilson; Leandro Silva, Rafael Lima, Alan Costa e Abner; Vitor Carvalho, Simião, Jean Carlos e Chiquinho; Guilherme Parede e Alecsandro.





Luís Carlos Winck, técnico do Juventude, conta com o retorno de jogadores importantes



Para o confronto de logo mais em Curitiba, o técnico do juventude, Luís Carlos Winck, poderá contar com a volta de alguns atletas para montar o 11 inicial. O zagueiro Rafael Bonfim e o lateral Pará devem começar a partida.



"Estamos muito entrosados. O Pará era titular até pouco tempo. Isso mostra a força do nosso grupo tem. Quem tem entrado está dando conta do recado. Como foi com Wagner, Micael, Neuton, o Mattioni e o Vidal. Estamos super adaptados ao esquema de jogo do Winck”, disse Bonfim.



De acordo com os últimos treinamentos realizados antes da partida desta sexta feira, também devem haver mudanças no comando do ataque. Caio Rangel deve dar espaço para Denner, que formará trio ofensivo ao lado de Hugo Sanches e Leandro Lima.



O 11 inicial do Juventude deve ser: Douglas, Felipe Mattioni, Micael, Rafael Bonfim e Pará; Rodrigo, Lucas, Tony; Hugo Sanches, Leandro Lima e Denner.