Weverton diz que Felipão está sabendo lidar com desafio de escalar o Palmeiras

O goleiro Weverton concedeu, na Academia de Futebol, uma entrevista coletiva nesta sexta-feira (05). Ele falou sobre o rodízio de jogadores titulares, Libertadores e o Choque-Rei, que será no sábado (06).

"Acho que a gente fala muito nessa questão de equipe alternativa, mas a gente tem que valorizar a equipe em geral (...) Dá um conforto para o treinador saber que pode usar todo o elenco, então acho que essa 'dor de cabeça' ele está administrando muito bem."

Sobre o clássico contra o São Paulo, que é concorrente direto do Palmeiras na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, o goleiro falou: "a gente sabe que vai ser um jogo difícil, o que o Felipão vai fazer a gente viu um pouco ontem e vai ver hoje no treino. Vai ser difícil para os dois lados." Porém , ele afasta qualquer tipo de favoritismo: "O Palmeiras vive um grande momento, é protagonista das competições. Mas sabe que também tem concorrentes de alto nível."

Sobre a Libertadores, o atleta falou sobre as expectativas para enfretar o Boca Juniors (lembrando que o Palmeiras já encontrou com a equipe argentina na competição, na fase de grupos, com um empate em São Paulo e uma vitória por 2x0 em Buenos Aires).

"Agora é o momento da gente relaxar um pouco dessa competição, já que vai demorar um pouco. Pode ser que haja mudança na equipe deles, não podemos planejar muita coisa agora."

Ele ainda evitou entrar em polêmicas sobre arbritragem na principal competição do continente. "Essa questão de arbitragem, essa questão extra-campo, a gente não pode se envolver, até porque não cabe a nós. Só podemos resolver em campo."

O próximo jogo do Palmeiras é no sábado (06), contra o São Paulo, no estádio do Morumbi, às 18 horas.