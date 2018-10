Diante do Botafogo, Vasco terá 14ª dupla de zaga diferente no Brasileiro

Na próxima rodada, o Vasco terá um clássico contra o Botafogo no Estádio Nilton Santos. O clube não poderá contar com Leandro Castán, que está suspenso. A ausência de jogadores, principalmente por lesão, tem sido um grande problema para o time Cruz-Maltino na temporada. Em todos os setores, contusões atrapalharam o clube na temporada.

A falta de estabilidade do time e a incapacidade de repetir escalações são alguns motivos para a crise técnica do clube. Luiz Gustavo é o zagueiro que mais atuou pelo Cruz-Maltino na competição. Foram 10 jogos na função e mais 10 como lateral direito. As duplas que mais atuaram são Luiz Gustavo e Bruno Silva ( 5 jogos e 7 gols sofridos) e Luiz Gustavo e Leandro Castán (4 jogos e 4 gols sofridos).

Com a carência nessa posição, um jogador faz muita falta ao time. Breno, que conta com lesões crônicas no joelho, jogou apenas 5 partidas pelo Campeonato Brasileiro.

O Vasco ocupa a 16ª posição na competição, com 30 pontos e luta para escapar do que seria o quarto rebaixamento na história do clube.