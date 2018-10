Em jogo franco, São Bento marca no fim e bate Guarani

Na última sexta-feira (05), o São Bento recebeu o Guarani no estádio Walter Ribeiro, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o gol de Luizão, no fim do jogo, o São Bento bateu o bugre por 1 a 0 e se distanciou da zona de rebaixamento, ficando em 13º, com 39 pontos. Já o Guarani estaciona na 5ª posição, com 45 pontos, três atrás do Avaí, quarto, e ainda podendo perder duas posições, dependendo dos resultados da rodada.

No começo da partida, Francis já mostrava que teria um primeiro tempo de um pouco mais de brilho do que os outros jogadores da partida. Mais precisamente aos 4 minutos, ele bateu e longe e mandou por cima do gol defendido por Agenor, levando muito perigo.

Aos 8, mais uma vez ele, tentou um cruzamento da direita, que foi muito fechado, e acertou a trave, dando mais um susto no goleiro Agenor.

Aos 20, o São Bento ainda dominava a partida, Ewerton Páscoa recebeu um lançamento na área e conseguiu um desvio, obrigando Agenor a fazer uma defesa mais complicada. Aos 21, Francis perdeu um gol feito. Cordeiro bateu escanteio fechado na primeira trave, Ewerton Páscoa desviou de calcanhar para o meio da área e o meia do São Bento bateu muito embaixo da bola, que foi para na arquibancada.

Após essa pressão do São Bento, o Guarani conseguiu igualar a posse de bola e parou de sofrer com tantas finalizações do adversário, assim terminando o primeiro tempo sem mais sustos.

O segundo tempo foi de uma enorme emoção para ambas as equipes. Logo aos 3 minutos, Matheus Oliveira bateu de fora da área com muito perigo para Rodrigo Viana, que viu a bola sair pela esquerda. Aos 10, Roni quase fez um gol olímpico. A bola passou das traves e foi tocada por Gabriel Vasconcelos, para fora. Dois minutos depois Roni quase fez olímpico mais uma vez. Mas nessa Agenor cortou a bola que iria cair dentro do gol.

Aos 13 minutos, Bruno Xavier driblou dois jogadores, lançou Jefferson Nem, que cabeceou nas mãos de Viana. O São Bento pressionava muito, precisando dos 3 pontos, muitos frutos disso foram as jogadas como a de Gabriel Vasconcelos, que dominou girando um cruzamento e bateu cruzado, pra boa defesa de Agenor. Aos 38, Ewerton Páscoa cabeceou uma bola, que veio em escanteio, no travessão, aumentando ainda mais a pressão do time de Sorocaba. Ocorreram 2 expulsões antes do gol. A primeira foi de Ewerton Páscoa, que segurou Matheus Oliveira na entrada da área. A segunda foi de Felipe Rodrigues, que acertou Francis com o cotovelo e tomou o 2º amarelo.

Aos 48, veio o fim do algoz sorocabano. Anderson Salles levantou uma bola na área e Luizão, que havia entrado para compensar a expulsão de Ewerton Páscoa, cabeceou pro fundo das redes abrindo o placar, dando números finais ao jogo e os 3 pontos ao São Bento.

Na próxima rodada, o São Bento enfrenta o Londrina, fora de casa, às 21h do sábado (13). Já o Guarani enfrenta o Avaí, também no próximo sábado (13), às 16h30, no Brinco de Ouro da Princesa.