Atlético-PR goleia América-MG com tranquilidade e amplia série invicta em casa

Com uma atuação envolvente, o Atlético Paranaense não teve dificuldades para golear o América Mineiro em seus domínios e manter vivo o sonho de alcançar o G-6 do Brasileirão. Mostrando a força do quarteto ofensivo rubro-negro, Marcelo Cirino e Raphael Veiga marcaram no primeiro tempo, com Nikão e Pablo fechando a conta no segundo, para fazer mais uma vítima na Arena da Baixa: 4 a 0.

O resultado coroa o excelente momento do Furacão sob o comando do técnico Tiago Nunes. Classificados para as quartas de final da Sul-Americana e agora na nona posição do Campeonato Brasileiro, a equipe segue com chances de classificação para a Copa Libertadores pelas duas competições. Hoje, está a seis pontos de distância do Atlético-MG, sexto colocado, que perdeu para a Chapecoense neste sábado.

O América, por outro lado, vê a ameaça do rebaixamento voltar a assombrar. Na 13ª posição com 32 pontos, são apenas dois de vantagem em relação à zona de rebaixamento.

O jogo

O Atlético conseguiu um gol relâmpago ainda no primeiro minuto, o que facilitou a situação para a sequência da partida. Nikão avançou pela esquerda e cruzou para Marcelo Cirino aparecer do lado oposto para completar para as redes.

O Coelho, sem conseguir executar uma postura cautelosa pelo gol sofrido, precisou jogar buscando o ataque desde muito cedo, o que abria brechas na defesa. Em dado momento do primeiro tempo, chegou a controlar as ações do jogo, mas sem objetividade, a equipe finalizou apenas em tentativas de longa distância.

Com o sistema defensivo seguro, o Rubro-Negro levava mais perigo quando ia à frente mesmo com menor posse e bola. Em uma das tentativas, conseguiu ampliar a vantagem aos 40 minutos. Diego Ferreira fez a assistência para Raphael Veiga passar pela marcação e bater cruzado. Um gol que deu tranquilidade para os mandantes antes de irem ao intervalo.

Atrás no placar, o tento de Raphael Veiga pareceu ter desanimado a equipe mineira. Na segunda etapa, o Atlético administrou a partida, e contando também com a fragilidade do adversário, transformou a vitória em goleada.

Ainda aos dez minutos, Bruno Guimarães fez grande lançamento para Nikão sair frente a frente com João Ricardo e tocar na saída do goleiro. Com o triunfo nas mãos, o CAP ainda chegou a perder ótimas oportunidades de gol até encerrar a conta.

A vitória fechou em grande estilo: Bruno Guimarães encontrou Renan Lodi na esquerda, que cruzou com precisão para Pablo, na pequena área, aparecer livre para marcar um lindo gol. O atacante agora é o vice-artilheiro do Brasileirão, ao lado de Ricardo Oliveira, que também balançou as redes por 11 vezes até agora

Pela 29ª rodada do Brasileirão, ambos voltam a campo apenas no próximo domingo (14). Às 19h, o Atlético-PR, novamente em casa, enfrenta o Sport. No mesmo horário, o América-MG encara o Atlético-MG, em clássico regional, no Independência.