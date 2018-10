Geninho destaca espírito de luta do elenco do Avaí: "Agora não é só técnica"

Contando com gols de Getúlio e Luan Pereira, o Avaí venceu o Boa Esporte na noite desta sexta-feira (5) e se garantiu no G-4 por mais uma rodada. Com o resultado, os catarinenses foram a 48 pontos na tabela da Série B, três a mais do que o atual quinto colocado, o Guarani.

O triunfo, além de fundamental para as pretensões do Leão da Ilha, deixou uma boa impressão para o treinador. Geninho destacou que o grupo entendeu o espírito da reta final da competição, de brigar sempre e não desperdiçar pontos em casa.

"O time jogou pelo resultado, não jogou para dar show, jogar vistoso. Jogou pelo resultado. Adversário que tinha pouca coisa a perder, jogou aberto, para cima. Falei isso, esperava que o Boa viesse, não vinha atrás. É um time rápido, tem jogadores de qualidade na frente. Velocidade, movimentação. Time que joga forte, divide, procura o jogo. Jogo típico de Série B. Avaí entrou no clima. E tem que ser assim até o fim. Agora não é só técnica. Ela pode fazer a diferença, mas tem que aliar a técnica para um jogo mais feio, de choque. Fizemos bem isso. Falamos na semana sobre isso, e o grupo assimilou bem. Foi um resultado importantíssimo", disse em entrevista coletiva após a partida.

O Avaí contou com o apoio de mais de seis mil torcedores nas arquibancadas da Ressacada. Para Geninho, esse incentivo será fundamental para chegarem ao objetivo na Segundona.

"A torcida entendeu o papel dela, o quanto é importante. Tivemos momentos difíceis no jogo, e a torcida veio junto. Claro que um ou outro estava descontente. Mas a torcida jogou junto o tempo todo. Alegria para todo mundo. Essa performance em casa foi muito boa. Agora é ter a mesma performance fora. Para termos mais chances. É um campeonato muito estreito, apertado, não pode vacilar. Vamos ver se volta a ter aquele percentual jogando fora. Éramos o time que mais colhia ponto na casa do adversário."

O Avaí terá uma semana cheia de preparação para o próximo confronto. No próximo sábado (13), volta a campo para enfrentar o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa, pela 31ª rodada.