Pedro retira pontos do joelho e reforça fisioterapia em casa

Após diagnóstico de lesão no joelho direito na partida contra o Cruzeiro, no dia 25 de agosto, o jovem centroavante Pedro passou por cirurgia, no Hospital Américas, no dia 21 de setembro.

Neste sábado (6), depois da retirada dos pontos do joelho direito na última sexta, o jovem atacante do Fluminense intensificou a fisioterapia. Com auxílio do fisioterapeuta Nilton Petrone, o Filé, a recuperação do jogador tem sido feita em sua própria casa e, posteriormente, será transferida para o clube.

Foto: Divulgação

O trabalho tem como objetivo retomara o arco (flexão) da perna direita, prevenindo futuros edemas ou derrames no local, e promovendo a volta da mobilidade de suas articulações da área. O artilheiro tricolor na atual temporada (19 gols) tem previsão de retorno aos gramados de seis a oito meses, desde o dia da operação.