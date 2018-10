Autor do gol da vitória do Fortaleza, Ligger festeja: "Estamos no caminho certo"

O Fortaleza venceu o Brasil de Pelotas fora de casa e está mais próximo do que nunca do acesso e retorno para Serie A. Jogando em Pelotas, o tricolor do Pici ganhou de 1 a 0 com um golaço do zagueiro/lateral Ligger. O time chegou aos 56 pontos em trinta partidas, e seguindo o histórico de pontuação de clubes que conseguiram subir de divisão em anos anteriores, agora o Fortaleza só precisará de mais três vitórias nos oito duelos restantes. A diferença nesta sexta em relação ao primeiro time fora do g-4 é de 11 pontos.

Mesmo dominando a Serie B do início até o presente momento, o Leão passava por uma fase diferente. Ao menos no que diz respeito a partidas fora de casa. Eram quatro derrotas seguidas, que acabaram sendo "compensadas" tanto pela gordura que o time conseguiu obter, como também pelo fator casa ter prosseguido a ser crucial. Hoje, como bônus, os comandados de Rogério Ceni enfim venceram novamente longe do Castelão.

Autor de um gol tão improvável quanto lindo, o zagueiro Ligger comentou o lance em entrevista pós-jogo concedida ao canal de Tv por assinatura PFC. Atuando de zagueiro, ele recebeu como quem não quisesse nada praticamente no círculo do meio campo. Viu o espaço aberto e emendou o que talvez tenha sido seu gol mais bonito da carreira. Naturalmente feliz, ele não escondeu a empolgação com o lance.

"Sempre que aparece o espaço eu tento esse tipo de chute. As vezes passa perto, as vezes bem longe, mas hoje deu certo. Fui abençoado com o gol. Vamos em busca desse acesso, estamos no caminho certo".

Ligger também falou brevemente do time de uma forma geral. Não só no jogo, como também dentro da competição. Elogiando, obviamente, tudo que vem sendo conquistado gradualmente pelo Fortaleza, hoje já visto como dono imutável á uma vaga na Serie A de 2019.

"Primeiro agradecer a Deus. E segundo enaltecer que conseguimos nosso objetivo, que era a vitória. Também dentro do campeonato de uma forma geral, estamos fazendo coisas muito boas, uma grande campanha."