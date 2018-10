Brigando no topo da tabela, Grêmio recebe Bahia na Arena

Buscando se aproximar dos primeiros colocados, o Grêmio recebe o Bahia neste sábado. As equipes entram em campo às 21h, na Arena, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Tricolor Gaúcho ocupa a quinta posição, com 50 pontos, podendo assumir a vice-liderança na rodada. O Tricolor baiano tem 30 pontos e ocupa a 14ª posição, estando a apenas um ponto da zona de rebaixamento.

Time gremista com força máxima

O Grêmio treinou na manhã de sexta-feira no CT Presidente Luiz Carvalho. A atividade teve portões fechados, sendo aberta para a imprensa apenas durante o rachão.

Apesar do mistério no treino, a equipe gremista que deve ir a campo não é segredo. Renato Portaluppi usará força máxima, provavelmente repetindo a escalação da vitória contra o Atlético Tucumán.

Ramiro segue afastado. O volante sofreu um entorse no joelho e está em recuperação. Léo Moura, que atuou pela Libertadores da América, deve ser poupado, dando lugar para Leonardo Gomes. No ataque, Jael pode retornar a equipe titular.

A provável escalação gremista tem: Marcelo Grohe; Leonardo, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon, Cícero, Alisson, Luan e Everton; Jael.

Equipe do Bahia reforçada

Em Porto Alegre, o Bahia treinou no CT do Internacional. Antes de começar as atividades, o Enderson Moreira teve uma longa conversa com a equipe.

Após o papo, o técnico dividiu o grupo em dois. Assim, os atletas se enfrentaram, trabalhando troca de passe e finalização.

Enderson contará com o reforço de Lucas Fonseca, Bruno, Paulinho, Léo, Gregore e Ramires, que voltam a ficar a disposição depois de ficarem de fora do jogo contra o Botafogo, pela SulAmericana, na qual a equipe garantiu classificação nos tu pênaltis para a próxima fase.

A provável escalação do Bahia tem: Douglas: Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Jackson e Léo; Nilton, Gregore, Zé Rafael e Ramires; Edgar Junio e Gilberto.