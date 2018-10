Palmeiras quebra tabu de 16 anos, vence São Paulo no Morumbi e se isola na liderança do Brasileirão

O Palmeiras venceu o São Paulo pelo placar de 2a 0 neste sábado (06), no estádio do Morumbi. O Verdão, com esse resultado, quebrou um tabu de 16 anos sem conseguir derrotar os donos da casa.

O Verdão controlou o ritmo de jogo, sendo superior nos dois tempos. O placar foi aberto no primeiro tempo, com uma bola parada. Após cobrança de escanteio de Dudu, Gustavo Gómez mergulhou de cabeça para abrir o placar.

Com esse gol, o time visitante adquiriu mais tranquilidade para controlar a partida. O tricolor paulista já vinha com dificuldades para criar jogadas ofensivas e, com esse gol, ficou ainda mais nervoso.

Ainda no primeiro tempo, após contra-ataque puxado por Mayke, Dudu invadiu a área e finalizou na trave. No rebote, Mayke cruzou novamente e Deyverson, ​de cabeça, acertou o canto direito de Sidão, fazendo o segundo gol do Palmeiras.

Na segunda etapa, o técnico Aguirre tentou mudar o cenário do jogo, colocando o atacante Éverton. Porém, a equipe tricolor abusou de chuveirinhos, que a defesa alviverde anulou com facilidade. Aos 41 minutos, Weverton fez a única grande defesa do jogo para a equipe visitante.O Palmeiras poderia, ainda, ter marcado mais, porém Dudu e Deyverson desperdiçaram grandes chances.

O Palmeiras, com essa vitória, se isola na liderança do Campeonato Brasileiro Série A. O São Paulo, por sua vez, cai para quarto lugar na competição.Palmeiras entra em campo novamente no domingo (14), contra o Grêmio, no Pacaembu. Enquanto o São Paulo pega o Internacional no Beira-Rio