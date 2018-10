Em Choque-Rei valendo liderança do Brasileirão, São Paulo recebe Palmeiras no Morumbi

Pela 28º rodada do Campeonato Brasileiro 2018, o Palmeiras vai até o Morumbi às 18h, para enfrentar a equipe do São Paulo. O duelo é aquele famosos jogo de seis pontos e onde as duas equipes querem ganhar, para assumir a ponta, já que o Internacional perdeu para o Sport na noite de sexta (5).

Sem vencer no Morumbi desde 2002, o time do técnico Felipão quer quebrar esse tabu, e mais que isso: respirar aliviado na primeira posição da competição.

Tricolor conta com Everton para sair de sequência ruim

O tricolor do Morumbi vem de três empates consecutivos, diante do Botafogo (2 a 2), América-MG (1 a 1) e Santos (0 a 0), onde acendeu o sinal de alerta para os pontos perdidos que podem prejudicar nessa reta final e hoje encaram o líder Palmeiras, no Morumbi.

O retrospecto positivo dentro de casa, faz com que os tricolores tenham mais chances de sonhar com a liderança e hoje contam com um fator importante: a volta de Everton, que estava se recuperando de lesão.

Pendurados - Anderson Martins, Hudson, Bruno Peres e Tréllez

Para continuar na liderança, o Palmeiras precisa quebrar um tabu que perdura há 16 anos

Se de um lado temos três empates seguidos, do outro a história já é diferente. O Alviverde está invicto há 12 rodadas nesse campeonato e tem o melhor segundo turno dentre os vinte participantes.

E vão para o duelo após classificação para a Semifinal da Libertadores da América. Feito esse que não ocorria desde 2001. Será que é semana para quebrar os tabus?

Como não tem competição para disputar nesse meio de semana e só volta a campo para um mata-mata no dia 24 de outubro, Felipão pode surpreender com a titularidade hoje, ou pode continuar com seu badalado time “reserva”.

Pendurados - Marcos Rocha, Willian, Thiago Santos, Victor Luis, Mayke, Bruno Henrique, Lucas Lima, Felipe Melo, Moisés e Gustavo Gómez.