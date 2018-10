Milton Mendes elogia Sport após vitória, mas lembra: ''A caminhada é árdua''

O Sport voltou às vitórias na noite desta sexta-feira, ao vencer, de virada, o Internacional na Ilha do Retiro, pelo placar de 2 a 1. A partida marcou o primeiro jogo do recém-chegado treinador, Milton Mendes, comandando a equipe Rubro-negra em casa. Após a estreia, na derrota por 5 a 2 contra o Atlético-MG, o Leão se reabilitou e mostrou que ainda está vivo para brigar contra o rebaixamento. Mas, de acordo com o treinador, é preciso manter os pés no chão.

“Não passamos do besta ao bestial. Nós somos bons e não atravessávamos um momento bom, mas não é com a vitória que a coisa muda. A caminhada é árdua. Temos mais uma final contra o Atlético-PR, que é muito difícil. Estamos resgatando algumas coisas perdidas e devagar estamos montando um time. Temos trabalhado no dia a da a entrega, mostrando que futebol é profissão e não entretenimento. Fomos bem nesse jogo e resgatamos alguns pontos. Demos um passo importante, mas não finalizamos”, disse.

Mendes aproveitou para agradecer o apoio da torcida, que compareceu e incentivou o time a recuperar o placar.

“Agradeço ao nosso torcedor pela forma como ele ajudou nossa equipe. Tínhamos falado antes do jogo que o time iria demonstrar uma garra e entrega absoluta. E assim foi. Jogamos com inteligência e disposição. Os jogadores demonstraram um poder de reação muito bom. Souberam reagir, foram inteligentes. Isso nos dá tranquilidade e agradeço aos nossos torcedores, que nos ajudaram muito, muito mesmo. A vitória é para eles”, afirmou.

O treinador leonino também revelou que teve conversas com o elenco sobre o comportamento que o time precisava ter se, ocasionalmente, saísse atrás no placar. E a conversa acabou sendo útil na partida.

“Sabe de uma coisa? Isso foi treinado. Nós conversamos com os jogadores. No histórico passado, o time levava um gol e caía. A gente tinha que trabalhar isso aqui”, finalizou.

Os três pontos não são suficientes para tirar o Leão da 19ª colocação, mas deixa o Rubro-negro pernambucano a três pontos do Vasco, primeiro time fora do Z4. Já o Internacional, pode ser ultrapassado com os resultados do restante da rodada. O próximo compromisso do Colorado é no Beira-rio, contra o São Paulo, enquanto o Sport visita o Atlético-PR.