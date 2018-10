Derrotados em casa, jogadores do Vitória lamentam novo revés

Derrotado pela quarta vez seguida, o Vitória vive momento ruim no Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta o Leão recebeu e perdeu de 1 a 0 para o Santos, que mesmo sem fazer grande partida sairá de Salvador com os três pontos assegurados.

Perder em casa deixou o Vitória na zona do rebaixamento outra vez. Estacionado com 29 pontos, na 17ª posição. Desolados por perder outra vez um jogo diante do torcedor rubro-negro, os jogadores dividiram suas frustrações em entrevistas com tons parecidos.

Um dos mais resignados, o lateral Jeferson enalteceu o domínio que o time teve, mas lamento a ausência de eficácia para pôr a bola dentro do gol.

"Jogamos em cima deles, tivemos oportunidades, infelizmente não aproveitamos. O importante é que sabemos que temos que lutar até o fim, sem desistir. Temos mais dez jogos. Agora é descansar e se preparar bem para mais um jogo importante na próxima rodada", disse em entrevista á Rádio local Itapoan FM.

Também á Rádio Itapoan FM, o zagueiro Ramon se mostrou solidário com o torcedor e compreensivo quanto as críticas perceptíveis vindas da arquibancada.

"Não tem o que falar. Os torcedores estão vendo que o nosso desempenho está abaixo. Temos que melhorar o mais rápido possível, o campeonato está acabando. É preciso pontuar", apontou o beque, que está no clube desde as categorias de base.

Capitão do time, o volante Willian Farias não podia deixar de dizer algumas palavras em um momento tão delicado. E assim o fez, seguindo o raciocínio de Jeferson, que apontou para o volume de jogo e as chances desperdiçadas.

"Na minha opinião não fizemos um mau jogo. A equipe do Santos em uma infelicidade nossa achou o gol. Tivemos tempo mas faltou maior capricho, principalmente nas oportunidades de última bola que tivemos para deixar o companheiro na cara do gol. Criamos oportunidades de vários modos mas não conseguimos concluir", finalizou