Claudio Tencati elogia arbitragem após empate do Atlético-GO com Vila Nova

O Atlético-GO garantiu apenas um ponto diante do Vila Nova neste sábado (6), no estádio Antônio Accioly, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o placar de 2 a 2, o jogo, que foi acirrado e contou com dois pênaltis a favor do time da casa, deixou o Dragão com 45 pontos, na sexta colocação. O técnico Claudio Tencati, destacou pontos importantes da partida e substituições que foram essenciais para o resultado final.

"Mudanças foram necessárias. Terminamos o primeiro tempo de forma muito ruim. Alguns jogadores não renderam. O Vitinho entrou e deu mais profundidade. André Luis também ajudou. Melhoramos bastante. Se eu tivesse mais uma ou duas substituições, eu teria feito" afirmou.

O treinador também falou sobre a arbitragem da partida, que ficou marcada com dois pênaltis a seu favor. Ele também destacou a coragem do árbitro.

"Acho que a arbitragem foi segura e tranquila nas partes técnica e disciplinar. Eu poderia reclamar do gol do Pedro Bambu no primeiro tempo, mas o bandeira estava em uma posição muito complicada. Acho que o primeiro pênalti foi, assim como o segundo. O árbitro teve peito. Muitos não dariam dois pênaltis seguidos" ressaltou.

O autor do segundo gol do Atlético, Julio Cesar, afirmou que o time precisa se preocupar em melhorar a parte defensiva, já que os números apontam que a equipe sofreu muitos gols.

"Acho que em uma competição como essa, temos que ser sólidos. Assim como o ataque, a defesa precisa ser sólida. Estamos fazendo, mas levando muitos gols. Isso que está doendo. Precisamos corrigir" disse o jogador.

Na próxima sexta-feira (12), o Dragão enfrenta o Sampaio Corrêa novamente em casa, no Antônio Accioly, às 20h30, pela 31ª rodada da Série B.