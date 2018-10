Dos 11 jovens contratados pelo Atlético-MG, muitos ainda não demonstraram o desempenho esperado

Ao fim da temporada 2017, o Atlético-MG tinha em seus planos de reformulação, tornar o elenco mais jovem. Dos 18 jogadores contratados para a temporada 2018, a maior parte deles possuem menos de 25 anos. Ricardo Oliveira, Matheus Galdezani, Yimmi Chará, Samuel Xavier e Arouca, foram os mais experientes trazidos pelo diretor Alexandre Gallo. Os dois últimos, no entanto, já deixaram a Cidade do Galo.

Das treze jovens contratações que chegaram, a maior parte delas já trabalharam com o diretor quando ele ainda era treinador e coordenador das seleções de base na CBF. Em entrevista ao portal GloboEsporte.com, Alexandre Gallo revelou quais jogadores não foram monitorados antes de chegar ao Atlético.

"O Martín (zagueiro), não (monitorei). Apesar de ele ter convocações (para as seleções de base do Uruguai), foi a performance recente dele que chamou atenção. O Edinho também não. Também foi a performance recente, no Fortaleza" explicou o diretor.

Radar de Alexandre Gallo

Iago Maidana, Juninho, Emerson, Zé Welison, Tomás Andrade, Denílson, David Terans, Nathan, Leandrinho, Erik e Róger Guedes ( os dois últimos também já deixaram o Galo). Estes são os jogadores que o diretor do Atlético já observava há alguns anos para uma eventual contratação. Válido destacar que Tomás Andrade e David Terans foram observados, só que como adversários.

Desempenho das contratações

Da equipe titular do técnico Thiago Larghi atualmente, Iago Maidana, Emerson e José Welison são os únicos que são titulares e que foram monitorados pelo diretor Alexandre Gallo. Juninho, cedido por empréstimo pelo Palmeiras, amarga no banco de reservas há muitas rodadas por conta de atuações inseguras nas oportunidades que teve. O argentino Tomás Andrade foi o que mais atuou, porém não vem tendo uma sequência por conta de sua irregularidade em campo.

O atacante Denílson, que ganhou uma chance contra a Chapecoense no último sábado (6), atuou somente cinco vezes e ainda não balançou as redes para fazer uma sombra na titularidade de Ricardo Oliveira. Denílson veio em definitivo para o Atlético e tem contrato com o clube até 2023.

As últimas duas contratações foram Nathan e Leandrinho. O primeiro veio para tentar melhorar o sistema de armação de jogadas do alvinegro, mas não obteve sucesso e se tornou banco no plano de Thiago Larghi.

Já Leandrinho, de 19 anos, chegou do Nápoli-ITA e ficou um longo tempo aprimorando o seu recondicionamento físico. Estreou contra o São Paulo na 23ª rodada, mas sentiu muito a falta de ritmo.

Planejamento feito

Ainda em entrevista concedida ao portal GloboEsporte.com, Alexandre Gallo afirmou que o plantel de 2018 refletiu diretamente nas competições que o time esteve presente e que caso a equipe avançe à Copa Libertadores da América, os planos podem ser diferentes.

"A gente está plantando, né? Essa modificação toda não se faz da noite para o dia. Estamos mudando uma característica de uma equipe. Queremos uma equipe que tenha uma boa performance, como acho que estamos tendo no ano, e que possa ter ativos importantes a serem negociados mais para frente. Cada competição tem sua característica. Como a gente estava fora da Libertadores neste ano, a gente podia fazer isso (apostar em jovens)", finalizou.